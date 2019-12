Tehnica 54321: Exercitiul de mindfulness care te readuce in momentul prezent si te calmeaza profund

Daca ai o perioada in care iti este greu sa te concentrezi sau in care te simti anxioasa foarte des, incearca aceasta tehnica eficienta!

Tuturor ni se intampla sa fim mai putin atenti la noi insine, in anumite momente. Fie ca avem foarte multe ganduri sau ne simtim nelinistiti, important este sa ne aducem in prezent si sa preluam controlul asupra corpului si asupra mintii noastre.

Acest exercitiu de mindfulness este folosit des in sedintele de terapie, atunci cand o persoana este coplesita de ganduri provocatoare de anxietate, teama sau chiar panica. Mecanismul din spatele practicii este simplu: fiecare dintre cele 5 simturi este stimulat, corpul si mintea ta revenind in momentul actual. Foloseste si tu cel mai bun exercitiu de mindfulness atunci cand nu te poti focusa pe momentul prezent, in situatii stresate sau atunci cand nu stii cum sa gestionezi un context.

foto main: Benjavisa Ruangvaree Art, Shutterstock