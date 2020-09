ItaloBrothers lanseaza piesa Let Go, feat. Kiesza

ItaloBrothers se intorc cu un nou single “Let Go”, alaturi de artista Kiesza.

comunicat de presa: Piesa imbina fara efort beat-urile lor disco, unice, cu puterea incomparabila a vocii lui Kiesza, si marcheaza inceputul unui nou capitol captivant, prezentandu-ne un fragment din ceea ce urmeaza, din punct de vedere muzical pentru artisti.

La sfarsitul anului 2005, talentul si pasiunea pentru muzica i-a adus impreuna pe producatorul Christian Müller si cantaretul Mathias Metten. Initial, au fost inspirati de genul Italo Dance, iar proiectul lor a avut parte de o calatorie muzicala destul de eclectica si au explorat de atunci diverse genuri si tari. Stilul lor unic combina melodii catchy cu linii de bas si beat-uri ritmate. In 2009, ItaloBrothers a avut primul succes mondial cu piesa “Stamp on the Ground”, care imediat dupa lansare a intrat in Top 20 in Norvegia, Danemarca si Germania. In plus, videoclipul a acumulat in mod impresionant 110 milioane de vizualizari, pana in prezent si a devenit unul dintre cele mai de succes video-uri germane de pe YouTube, din toate timpurile. La doi ani dupa lansarea piesei, aceasta a fost votata ca piesa anului 2011 in Norvegia si a fost premiata cu discul de platina in mai multe tari, avand peste 150 de milioane de streamuri pe toate platformele.

Succesul lor continua cu numeroase piese premiate cum ar fi “My Life Is A Party” (2012) si “This Is Nightlife”. In 2015, DJ/producatorul Hanno Lohse (cunoscut ca Cody Island) s-a alaturat trupei ItaloBrothers si a fost complet integrat in ceea ce inseamna compunerea si producerea pieselor, alaturi de Christian Müller si Dietmar Pollman. In ultimii cinci ani, Mathias Metten s-a mutat in Danemarca si a fost permanent in turneu, in mare parte in Scandinavia si ItaloBrothers au avut peste 1.000 de show-uri in 17 tari.

Cu piesa lansata in 2017, “Summer Air”, grupul a urmarit in mod direct realizarile din trecut si au creat un alt succes. Piesa, inspirata puternic de genul tropical house, a strans peste 200 de milioane de stream-uri pe Spotify, in trei ani de la lansare. In plus, “Summer Air” a ajuns in Top 5, in Scandinavia, in Top 20 in tarile vorbitoare de limba germana si a fost certificata cu numeroase discuri de platina in Suedia, Danemarca, Norvegia si cu discul de aur in Germania, Austria si Elvetia.

Kiesza este o cantareata si compozitoare de origine canadiana si este cunoscuta pentru single-ul ei de debut, “Hideaway”, care a primit numeroase discuri de argint si aur in tari precum Germania, Cananda, Marea Britanie si S.U.A. In plus, a colaborat cu doua dintre cele mai mari nume din industria muzicii electronice, Skrillex si Diplo, pentru single-ul “Take Ü There”, una dintre cele mai cunoscute piese de la festivalurile din 2015.