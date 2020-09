Top 5 carti de autocunoastere, care te ajuta sa evoluezi si sa te intelegi mai bine

Un citat celebru spune ca ne nastem de doua ori: prima oara, la propriu, cand venim pe aceasta lume. A doua oara? Atunci cand ne dam seama de ce ne-am nascut prima data.

Cum putem sa stim ce ne dorim de la viata, fara sa stim, in primul rand, cine suntem noi? Este o intrebare pe care ti-ai pus-o, probabil, cel putin de cateva ori. Cunoasterea de sine este esentiala in orice aspect al vietii, ea dictand din umbra directiile in care ne indreptam si deciziile pe care le luam.