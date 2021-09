Pilates pentru slabit: 4 exercitii care te ajuta sa dai jos kilograme

Exercitiile cu impact redus, precum cele de tip Pilates, te pot ajuta sa-ti intaresti muschii si sa-ti imbunatatesti flexibilitatea.

In plus, te ajuta si sa slabesti si sa arzi un numar mare de calorii.

Desi antrenamentele de tip Pilates vizeaza in principal abdomenul, ele lucreaza si alte parti ale corpului. Nu ai nevoie de echipamente speciale, accentul punandu-se pe respiratie si pe miscarile lente si blande. Poti face exercitiile pe o saltea sau chiar pe covor sau direct pe podea.

Acestea fiind spuse, daca vacanta la all inclusive a venit la pachet cu cateva kilograme in plus, dar n-ai chef sau timp de antrenamente intense pentru a le da jos, aceste exercitii simple sunt exact ce ai nevoie. Incearca-le si vei vedea rezultatele pe cantar.

foto main pixabay

