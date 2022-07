Pe 17 iulie Venus intra in Rac pentru a ne sincroniza cu frecventa iubirii 

Cele mai apropiate relatii ale noastre au nevoie de rabdare, de iubire sincera si de sinceritate pentru a face fata provocarilor si neintelegerilor.

Venus intra in Rac si aduce hrana divina inimilor noastre. In astrologie, Venus guverneaza frumusetea, dragostea, relatiile, valorile si procesul nostru de luat decizii. Aceasta perioada schimba radical cursul vietii noastre si ne indeamna sa ne indreptam atentia asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat.

17 iulie este zi importanta in astrologie: Venus intra in zodia Rac, aducand hrana divina pentru inimile noastre. Sufletele ne sunt curatate de toata energia negativa pentru ca noi sa ne putem bucura de planul pe care divinitatea l-a pregatit pentru noi.

In astrologie, Venus guverneaza frumusetea, dragostea, relatiile, valorile si procesul nostru de luare a deciziilor. Aceasta perioada de trei saptamani schimba atentia de la lucrurile pe care le consideram noi importante (desi nu sunt) catre cele care conteaza cu adevarat in viata.

Exista multa activitate in Cosmos in aceasta perioada, iar Venus in Rac initiaza o noua putere emotionala ce se contopeste cu alinierea armoniei interioare. Confortul, angajamentul si securitatea emotionala sunt prioritate deoarece omenirea continua sa treaca prin provocari si obstacole in cadrul relatiilor personale.

Cele mai apropiate relatii ale noastre au nevoie de rabdare, de iubire sincera si de sinceritate pentru a face fata provocarilor si neintelegerilor.

Sfatul Universului pentru noi toti: trebuie sa ne facem timp sa apreciem ceea ce avem. Sa nu mai privim in stanga si in dreapta si sa nu ne mai lasam influentati de oamenii din jurul nostru. Este momentul sa apreciem dragostea care exista in viata noastra fara sa mai incercam sa o schimbam in vreun fel.

Venus in Rac ne sfatuieste sa iubim cu tot sufletul

Venus in Rac este un cadou de la Univers prin care ni se spune sa ne asezam locului, sa acceptam prezentul si sa ne bucuram de ceea ce traim aici si acum - fie ca vorbim despre relatiile platonice, fie ca ne referim la cele romantice.

Venus petrece aproximativ o luna in fiecare semn. Cu toate acestea, de data aceasta face o exceptie si va fi in zodia Rac din 17 iulie pana pe 11 august, cand se muta in Leul jucaus. Acest lucru ne va oferi aproximativ 3 saptamani si jumatate pentru a ne bucura de aceasta perioada calma, dar usor capricioasa.

