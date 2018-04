In nutritie, la fel ca in orice alt domeniu, exista multe legende si basme pe care am ajuns sa le consideram axiome. Fugim de carbohidrati ca de tamaie, suntem dispusi sa platim extra pentru varianta gluten-free, scoatem fructele din meniu atunci cand vrem sa slabim. Iar astea sunt doar cateva dintre cele mai frecvente greseli pe care le comitem. A venit vremea sa lamurim 6 dintre cele mai mari si mai frecvente greseli din alimentatie!

Cele mai frecvente greseli de nutritie pe care le faci fara sa stii

1. Te feresti de carbohidrati. Apoi de grasimi. Si mai nou de proteine

Alimentatia noastra este compusa din 3 categorii mari de macronutritienti - glucide (carbohidrati), lipide (grasimi) si proteine. Fiecare dintre aceste molecule a fost la un moment dat arat cu degetul si pus la zid.

Primele au fost grasimile, in perioada in care ne prajeam felia de paine si aveam impresia ca asa tinem cura de slabire. Apoi au urmat carbohidratii care sunt huliti si in zilele noastre destul de frecvent. I-am scos complet din alimentatie, ne-am indopat cu carne la Dukan si am decis ca ne ingrasam din cauza fructelor.

Mai nou, dar inca destul de rar, ni s-a pus pata pe proteine. Incet dar sigur incep sa fie incriminate pentru diverse boli si sa ne fie sugerat sa le eliminam ocazional pentru a preveni boala.

Adevarul este ca avem nevoie de toate tipurile de macronutrienti in alimentatia noastra: avem nevoie de carbohidrati pentru ca sunt mancarea preferata a creierului si a muschilor si pentru ca vin la pachet cu fibra, cea care hraneste microbiomul intestinal.

Grasimile sunt si ele vitale pentru ca participa la formarea membranelor celulare din tot corpul, a tecii de mielina a nervilor, au rol in inflamatie si in absorbtia unor nutrienti fara de care viata nu ar putea fi posibila.

Proteinele sunt caramizile corpului nostru, dar participa si la “comunicare”, nu doar la constructie. Enzimele sunt molecule si, pentru ca si enzimele sunt la moda in zilele noastre, stii probabil ca viata nu ar fi posibila fara ele.

Iata asadar ca avem nevoie de toate aceste macromolecule si eliminarea lor din dieta ar fi o greseala grava ale carei efecte si-ar face mai devreme sau mai tarziu aparitia.

2. Nu adaugi legume la masa

Aceasta este probabil cea mai comuna greseala pe care am sesizat-o cand am tras cu ochiul in farfuriile vecinilor. Cartofii prajiti cu snitel sunt cea mai comuna masa calda care mi-a iesit in cale. Si, pentru ca simt ca nu am mari sperante sa conving un devorator de snitele s-o lase mai moale cu carnea prajita in ou, atunci pot macar sa incerc sa ii incurajez sa compenseze adaugand multe, multe legume. De fapt, o persoana care este obisnuita cu o alimentatie sanatoasa, simte ca nu poate sa manance fara sa aiba legume pe masa. In acest sens, un prim pas ar fi sa te asiguri ca ai intotdeauna pe masa o leguma. Mai apoi, sa incerci sa diversifici aceste legume pana cand ajungi sa ai cat mai multe culori in farfuria ta. Aminteste-ti! O masa cu alimente colorate natural este o masa bogata in antioxidanti care pot compensa abaterile de la o dieta sanatoasa.

3. Urmezi o dieta de slabire

Dupa ani de zile de inventat diete, cercetatorii au ajuns la un consens: dietele nu functioneaza. Un studiu realizat pe concurentii concursului american Biggest Looser a aratat ca in urma dietelor organismul “se lupta” sa isi redobandeasca greutatea si sansele sunt foarte mari ca persoana in cauza sa se ingrase la loc si sa primeasca drept “bonus” un metabolism cu aproximativ o cincime mai lenes. Acest mecanism pare sa fie legat de activitatea leptinei, hormonul secretat de celulele grase si responsabil cu transmiterea semnalului de satietate catre creier. Ceva din ceea ce am facut in ultimii zeci de ani a dat acest mecanism al satietatii peste cap.

Unii considera ca zaharul din bauturile acidulate ar fi vinovat, altii dau vina pe toate substantele dau tulbura flora intenstinala, unii considera ca potentatorii de gust ar fi vinovati. Probabil ca raspunsul este suma tuturor acestor factori. Un lucru este cert: leptina noastra nu isi face treaba bine. Cel mai indicat ar fi sa nu o provocam, sa ocolim dietele si sa optam pentru migrarea catre un stil de viata imbunatatit care inseamna intotdeauna o dieta cu alimente integrale, predominant vegetale, putin sport si o atitudine pozitiva asupra vietii.