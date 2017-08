Fogo: Chirtsova Natalia, Shutterstock

De mult timp se banuieste ca yoga are un impact pozitiv asupra sanatatii mintale si se stie ca face minuni asupra sanatatii noastre fizice. Cercetarile recente au constatat chiar ca yoga are capacitatea extraordinara de a modifica ADN-ul nostru. Aceasta practica spirituala nu are efect doar asupra trupului nostru, restabilind fluxul energetic natural, redandu-i flexibilitatea si vitalitatea, dar si asupra mintii noastre, pe care o disciplineaza si o calmeaza.

Primul studiu, realizat in cadrul Centrului Medical Veteranilor din San Francisco, a luat in calccul efectele praticii de Hatha Yoga asupra a 23 de veterani de sex masculin care au practicat aceasta disciplina de doua ori pe saptamana timp de opt saptamani. Veteranii nu au raportat doar ca se bucura foarte mult de participarea ore, dar au constatat cu bucurie ca simptomele de depresie s-au redus in mod semnificativ dupa numai doua luni de yoga.

Un alt studiu realizat de Universitatea Alliant din San Francisco, care a cercetat efectele practicii Bikram Yoga asupra unui grup de femei cu varste cuprinse intre 25 si 45 de ani, a descoperit rezultate uimitor de similare: atunci cand aceste femei au practicat yoga de doua ori pe saptamana timp de doua luni, simptomele depresiei lor s-au diminuat in mod semnificativ