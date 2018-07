Rochia de tip halat cu cordon în talie din denim e șic

Este o intersecție interesantă de halat de doamnă șic și working-class girl, eventual la vreun atelier mecanic, depozit sau uzină. De altfel, o și văd pe Marylin Monroe purtând o astfel de rochie de blugi, pe vremea când era Norma Jean Mortensen. Rochia sarafan de blugi, astfel croită, poate trece chiar drept ținută de cocktail sau de party în grădină. Și este cu siguranță ideală la birou.

Și asta pentru că în acest sezon se poartă modele de sarafan din denim, în stil halat, cu cordon în talie, ce au o linie elegantă, deloc specifică blugilor ”de fermă”. Doar linia amintește de femeia ce lucra la fermă, în uzină sau la vreun atelier mecanic. În rest, materialul și accesorizarea sunt feminine, delicate, aproape prețioase, dacă nu rafinate, fine.

Poți alege rochii de blugi pentru acest an cu bretele și cordon în talie dar și variante asimetrice, cu croială de cămașă, cu volane, din denim deschis la culoare, prespălat. Dar și navy, bleumarin. Anything goes, vorba aceluiași american care a popularizat blugii!