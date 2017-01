comunicat de presa

Kerastase, liderul mondial in domeniul ingrijirii profesionale de lux a parului, in parteneriat cu Withings, liderul in revolutia sanatatii conectate, anunta lansarea Kerastase Hair Coach Powered by Withings – prima perie de par inteligenta din lume. Dezvoltata in colaborare cu Incubatorul de Cercetare si Inovare Tehnologica al L'Oréal, peria detine senzorii avansati si design-ul impecabil al Withings, impreuna cu algoritmii de analiza a semnalului in curs de brevetare de catre L'Oréal, pentru a evalua calitatea parului si a monitoriza efectele diferitelor rutine de ingrijire a acestuia. O aplicatie mobila ofera informatii suplimentare si recomandari personalizate de produse pentru a ajuta oamenii sa aiba mai bine grija de parul lor.

Peria a primit un premiul pentru inovatie in cadrul CES (International CES Innovation Award), care premiaza designul si ingineria remarcabile in noile produse tehnologice pentru consumatori.

Potrivit unui raport publicat de cercetatorii L'Oréal, periajul puternic al parului cauzeaza deteriorarea parului, inclusiv ruperea si despicarea varfurilor. Kerastase Hair Coach Powered by Withings minimizeaza aceste riscuri, profitand de o multitudine de senzori care furnizeaza informatii cu privire la calitatea parului si a ritualurilor de periaj. Acestia includ:

Un microfon care asculta sunetul periajului parului pentru a identifica tiparele, oferind detalii despre flexibilitatea si gradul de uscare a parului, capetele despicate si gradul de rupere.

Senzori care masoara pe trei axe forta aplicata pe par si scalp la periaj.

Un accelerometru si un giroscop care ajuta la analiza tiparelor si numara miscarile de periere, oferind feedback tactil in cazul in care perierea este prea viguroasa.

Senzori de conductivitate pentru a determina daca peria este utilizata pe parul uscat sau umed, pentru a oferi masuratori cat mai precise. Peria in sine este rezistenta la stropire.

Senzorii transmit datele automat prin Wi-Fi sau Bluetooth catre o aplicatie mobila dedicata, care ia in considerare si factorii meteo cum ar fi umiditatea, temperatura, razele UV si vantul, care, de asemenea, influenteaza flexibilitatea si calitatea parului. Urmarind modul in care o persoana isi perie parul si luand in calcul aspecte ale vietii de zi cu zi, aplicatia de mobil ofera informatii valoroase, inclusiv un scor de calitate a parului, date privind eficienta obiceiurilor de periaj, sfaturi si recomandari de produse Kerastase personalizate.

"Tehnologia transforma obiceiurile de frumusete zilnice ale consumatorilor, iar dispozitivele inteligente au un potential imens de a influenta modul in care avem grija de parul si de pielea noastre.", a spus Guive Balooch, Global Vice President al Incubatorului de Cercetare si Inovare Tehnologica a L'Oreal. "Folosind tehnologii de conectare pentru a imbunatati periile de par – ceva ce consumatorul obisnuit foloseste zilnic - Withings si Kerastase au reinventat relatia unei persoane cu parul sau si arata cum dispozitivele conectate pot revolutiona industria frumusetii."

Peria de inalta calitate, alimentata de baterii, functioneaza pe o varietate de tipuri de par si simplele miscari de periaj incep procesul de colectare a datelor.

Citeste si: Sfaturi de infrumusetare de la Sanziana Negru

Noua perie de par este o colaborare intre trei parteneri, Kerastase, Withings si Incubatorul de Cercetare si Inovare Tehnologica a L'Oréal. Incubatorul - un laborator dedicat ce raspunde nevoilor de frumusete a consumatorilor prin inovatii texnologice revolutionare – a supravegheat toate testele efectuate periei si a dezvoltat algoritmii de analiza a semnalului care valorizeaza dispozitivul. Withings a dezvoltat hardware-ul, inclusiv combinatia de senzori inteligenti, si a gestionat partea de UX a aplicatiei mobile. Kerastase, detinut de L'Oréal, si-a oferit expertiza in ingrijirea profesionala a parului cu privire la dezvoltarea si proiectarea periei si a oferit continutul digital si recomandari personalizate in aplicatie.

"Withings are un palmares de produse de zi cu zi, cum ar fi cantare de baie si ceasuri, imbogatite cu senzori, pentru a le oferi oamenilor o perspectiva asupra comportamentelor lor si suntem incantati sa aducem acum aceasta expertiza in industria frumusetii", a declarat Cedric Hutchings, Vicepresedinte Digital Health Nokia. "De fiecare data cand cineva foloseste peria de par inteligenta primeste date valoroase la care nu a avut pana acum acces, care ii pot imbogati experienta de ingrijire a parului."

"De mai mult de 50 de ani, Kerastase este un pionier in ingrijirea de lux a parului, care este in prima linie a cercetarii stiintifice.", a declarat Vincent Nida, Director General al Kerastase. "Clientii nostri isi vad parul ca expresii intime ale identitatii lor, iar noi vrem mereu sa le oferim instrumente si tehnologii de inalta calitate care le fac parul cat mai frumos posibil. Cu datele personalizate si recomandarile de produse in timp real ale Kerastase Hair Coach Powered by Withings, aducem noi perspective in casele clientilor, pentru o experienta si mai personalizata de ingrijire a parului.”

Cu un pret de vanzare de sub 200 de dolari, peria va fi disponibila incepand cu mijlocul anului 2017 in saloanele Kerastase selectionate si pe site-ul brandului, precum si prin site-ul de vanzari online al Whithings si canalele sale de distributie.