Huawei face echipă cu Red Bull și dă startul sezonului Winter Sports 2022

Racing Academy, unul dintre colaboratorii Huawei în zona de sports, vor face o demonstrație în modul snowboard cu HUAWEI WATCH GT 3, desemnat The Official Timekeeper al competiției

Huawei Consumer BG anunță începutul colaborării cu Red Bull România și dă startul sezonului Winter Sports cu 3 competiții deja bine-cunoscute în rândul pasionaților de distracție și aventură: Red Bull Homerun Poiana Brașov 2022 și Straja 2022, Red Bull Oslea Hike & Ride 2022 . HUAWEI WATCH GT 3 este Official Timekeeper al competițiilor Red Bull. Astfel, Huawei și Red Bull aduc în prim plan pasiunea pentru sport atât pentru profesioniști, cât și pentru cei care caută mai multă distracție pe pârtie.

Huawei este partenerul ideal al competițiilor pline de adrenalină, în care timpul și performanța fac diferența, lucru dovedit și de produsele din portofoliu, dedicate atât pasionaților de tehnologie, cât și celor care vor să aibă un stil de viață activ.

Similar celor două categorii specifice competiției Red Bull Oslea Hike & Ride, OPEN Ski și PRO, Huawei a proiectat HUAWEI WATCH GT3, cu scopul de a se potrivi oricărui utilizator, indiferent dacă este vorba de un stil elegant sau sportiv.

Huawei s-a alăturat Red Bull, devenind parte integrată în provocare, fiind gata să-i premieze pe cei mai rapizi și curajoși pasionați de sporturile de iarnă cu 26 smartwatch-uri HUAWEI WATCH GT 3, 13 smartphone-uri HUAWEI Nova 9 și 13 perechi de căști inteligente HUAWEI FreeBuds 4. În cadrul competițiilor Homerun vor fi premiați cei care vor reuși cele mai rapide coborâri de pârtie pe schiuri sau snowboard, dar și cel mai amuzant și stilat echipament de ski.

„ Această primă colaborare aduce împreună două branduri puternice, care susțin performanța și provocarea de a te întrece pe tine însuți fiind în același timp partenerul ideal de distracție pe pârtie. Colaborarea dintre Huawei Consumer BG și Red Bull este valoroasă pentru noi, dorindu-ne să ne apropiem de pasionații de sporturi, oferindu-le partenerul ideal de distracție care îi ajută să își monitorizeze și performanța. Prin urmare, cele trei competiții organizate de Red Bull pentru pasionații de aventură vor avea anul acesta drept Official Timekeeper ceasul HUAWEI WATCH GT3, care invită atât profesioniștii, cât și entuziaștii să accepte provocarea.”, menționează Sabina Știrb, Marketing Director la Huawei Consumer Business Group.

Sub umbrela The Official Timekeeper, Huawei invită pasionații sporturilor de iarnă să ia parte la competiția Red Bull din acest weekend, intitulată Red Bull Homerun , care se desfășoară în Poiana Brașov, pe Pârtia Drumul Roșu. Principiul de la baza cursei este foarte simplu: cine ajunge primul jos câștigă!

În cadrul competiției, Huawei îi premiază atât pe cei mai rapizi dintre participanți, cât și pe cei mai inspirați în materie de echipamente sau costumații, cu un WATCH GT 3 pentru locul 1 și un telefon HUAWEI Nova 9 pentru locul 2.

Și pentru că un boost de inspirație și energie pozitivă nu strică niciodată, la Poiana Brașov vor fi prezenți și partenerii sportivi Huawei, Racing Academy, care vor face o demonstrație cu HUAWEI WATCH GT 3, The Official Timekeeper, în snowboard mode.

„ Racing Academy este despre a-ți depăși limitele, ca om, ca profesionist, ca entuziasmat și pasionat de adrenalină, iar ceea ce ne ajută în misiunea noastră este competiția. Astfel, Red Bull Homerun este locul în care ne dorim să fim, iar pentru că întotdeauna mai avem nevoie de puțin ajutor, mai ales în monitorizarea progresului nostru, știm foarte clar că HUAWEI WATCH GT 3, antrenorul nostru personal de la încheietură, ne urmărește constant evoluția și performanța”, menționează Ionuț Pârloagă de la Racing Academy.

Cea de-a doua competiție, Red Bull Oslea Hike & Ride 2022, se va desfășura în weekend-ul 18 - 19 februarie și este alcătuită din două etape: ziua de vineri va fi dedicată calificărilor și cei mai rapizi 120 de rideri vor trece în a doua etapă în finala de sâmbătă, 19 februarie. Prima provocare a cursei presupune urcarea contra-timp a versantului pe o distanță de 3,9 km, cu plecare de la cota 1.300 și până la nivelul crestei de 1.940 metri, iar a doua parte constă în coborârea pe schiuri sau snowboard a Masivului Oslea. Huawei va acorda o serie de premii super atractive pentru cei mai curajoși dintre participanți: un WATCH GT 3 și un smartphone Nova 9 pentru locul 1, un WATCH GT 3 pentru locul 2 și o pereche de căști FreeBuds 4 pentru locul 3.

Ultima competiție, Red Bull Homerun de la Straja, are loc în data de 26 februarie, iar la final, Huawei îi va premia pe sportivi cu un WATCH GT 3, pentru locul 1 și o pereche de căști FreeBuds 4 pentru locul 2.

HUAWEI WATCH GT 3 reprezintă un progres în monitorizarea sănătății, stilului de viață, fiind conceput pentru a simplifica viața de zi cu zi, folosind componente științifice. Ca un antrenor personal la încheietură, HUAWEI WATCH GT 3 înregistrează și analizează datele de antrenament ale utilizatorului, în funcție de nivelul actual al capacității atletice a utilizatorului și obiectivele, apoi ajustează intensitatea de formare și crește treptat volumul antrenamentului pentru a îmbunătăți treptat performanțele.

Numit The Official Timekeeper în cadrul celor 3 evenimente Red Bull, HUAWEI WATCH GT 3 vine, de asemenea, cu o caracteristică îmbunătățită de monitorizare a antrenamentului, oferind peste 100 de moduri de antrenament, inclusiv 18 moduri de antrenament profesional, 12 antrenamente în aer liber (alergat, mers pe jos, alpinism, drumeții, alergare cross-country, ciclism, open water swimming, triatlon, schi, snowboarding, cross-country skiing și golf) și 6 antrenamente de interior (mers, alergare, ciclism, înot piscină, antrenament gratuit, aparat eliptic și aparat de canotaj).

