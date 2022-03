Elly și Cristian Șonea, momente magice alături de fetița lor! Ce nume deosebit au ales pentru cea mică?

Elly și Cristian Șonea trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, asta pentru că în urmă cu doar câteva săptămâni, cei doi au devenit părinți pentru prima dată. Recent, proaspeții părinți au publicat și primele imagini cu cea mică și au dezvăluit ce nume poartă fetița lor.

Elly și Cristian Șonea au devenit părinți pentru prima dată, în urmă cu doar câteva săptămâni. De atunci, viața lor s-a schimbat complet, iar micuța mult așteptată i-a unit și mai mult pe tinerii îndrăgostiți.

Recent, câștigătorii emisiunii "Mireasa pentru fiul meu" au postat câteva fotografii cu familia completă, iar imaginile cu fetița lor sunt absolut înduioșătoare. Mai mult, cei doi au anunțat și ce nume poară fetița lor, iar internauții nu au abut cum să nu aprecieze decizia foștilor concurenți.

Chiar dacă Elly și Cristian Șonea au ținut departe de ochii curioșilor chipul fetiței lor, acum cei doi au publicat o serie de fotografii împreună cu Iris-Sofia, fetița lor care le-a adus multă împlinire și fericire sufletească.

Elly a născut în apă și l-a avut aproape se Cristian

Nașterea micuței lor a fost una extrem de frumoasă, iar Elly a povestit pe scurt cum a decurs venirea pe lume a fetiței lor. Proaspăta mămică a scris pe Instagram că l-a avut aproape pe Cristian, iar acest lucru a contact enorm pentru ea. Mai mult, ea a născut în apă, iar totul a decurs exact așa cum și-a imaginat.

"Suntem atât de copleșiti de emoții și inundați de oxitocină 💕

Mulțumim Doamne !!! Am trăit momente magice împreună.

@shoneachristian11 a fost tot timpul lângă noi și ne a susținut . Fără el nu știu cum am fi făcut față! TE IUBIM ❤️❤️❤️❤️💕

Va recomand și vouă sa faceți tot posibilul sa nașteti alături de partener . 😍😍😍 E incredibil sentimentul 💕

Am născut natural in apa , fără rupturi sau epiziotomie 💕 Totul a fost ca un vis ,devenit realitate !", a scris Elly pe pagina sa de INstagram.