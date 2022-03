Cerasela și Rareș, al doilea cuplu care își va testa dragostea pe Insula Iubirii. Este relația lor suficient de puternică?

Insula Iubirii aduce în prim plan, în acest sezon, cinci cupluri pregătite să își testeze relația amoroasă. Cerasela și Rareș au o poveste de dragoste atipică, iar urmele trecutului sunt încă resimțite în sufletul concurentei.

Insula Iubirii promite și în acest sezon experiențe de neuitat și surprize inedite atât din partea ispitelor, cât și a concurenților.

Cinci cupluri au acceptat marea provocare și vin în competiție cu multă speranță că relația lor va rezista testului suprem. Cerasela și Rareș sunt cel de-al doilea cuplu care s-a înscris la Insula Iubirii, iar povestea lor de dragoste este una atipică.

Cerasela are 26 de ani și este consultant fonduri europene, iar Rareș are 28 de ani și lucrează în domeniul IT. Relația lor a început acum doi ani, atunci când fiecare dintre ei avea nevoie de cineva pentru a depăși anumite perioade dificile din trecut.

Cerasela și Rareș s-au cunoscut în mediul online, iar puțin după aceasta, cei doi s-au decis să pună bazele unei relații serioase. Împreună au acceptat provocarea de la Insula Iubirii cu speranța că Cerasela va depăși o dată și pentru totdeauna bagajul emoțional din trecut.

"Este sufletul meu pereche. Relația noastră este mai puternică decât orice tentație.", a mărturisit iubita lui Rareș.