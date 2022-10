Elly și Cristian Șonea au împlinit 8 ani de relație! Uite cât de mult se iubesc după apariția micuței lor, Iris Sofia

Elly și Cristian Șonea sunt, fără doar și poate, suflete pereche. Cei doi celebrează acum 8 ani de relație, 8 ani de când s-au văzut pe platourile de filmare de la MPFM. Cei doi au început să aibă o relație în competiție, însă aceasta nu a fost lipsită de momente dificile.

În toți acești ani, dragostea celor doi a demonstrat că este una puternică, solidă, care poate învinge orice provocare. Elly și Cristian și-au unit destinele în marea gală de la finalul competiției, acolo unde au și câștigat marele premiu.

Anul acesta, familia lor s-a întregit cu încă un membru, o minune care a venit exact la momentul potrivit. Elly a născut-o pe Iris Sofia, fetița celor doi, într-o clinică privată din Constanța. Elly a povestit pe contul ei de socializare cum a fost nașterea în apă, dar și primele momente cu fiica ei.

La 8 ani de când au plecat pe același drum, Elly și Cristian se iubesc mai mult ca niciodată, iar mesajul postat pe Instagram i-a emoționat pe fanii celor doi.

Sunt 8 ani de relație, cei mai frumoși din viața mea, datorită ție , dar și datorită mie pentru că am avut curajul de a încălca regulile, de a lupta împotriva tuturor pentru noi, pentru iubire, pentru împlinire și dragoste adevărată!

Cea mai importantă zi din viața mea a fost când ți-am împărtășit dragostea, temătoare, dar plină de speranță în același timp. Ziua în care am înțeles cât de esențial este să faci ceea ce simți, să ai curajul de a fi diferit, de a fi tu!

8 ani în care am râs împreună, am plâns de nenumărate ori, am suferit, am trăit drame, am luat-o de la capăt, am căzut și ne-am ridicat împreună, ne-am jurat iubire o singură dată pentru viața întreagă.

8 ani și o MINUNE !!!

La mulți ani , om frumos!