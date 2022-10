Saveta Bogdan are un nou iubit, la 76 de ani! Cu cine se iubește artista după despărțirea de iubitul avocat?

Cine crede că la 70 de ani nu poți iubi ca la 20, nu a cunoscut-o pe Saveta Bogdan! Îndrăgita interpretă de muzică populară nu a stat mult timp pe gânduri după despărțirea de iubitul avocat, căci, iată, acum are o nouă relație de iubire, cu un ambasador.

Interpreta a mărturisit că noul ei partener de viață nu este cetățean român și că sunt împreună de câteva luni. Mai mult, bărbatul care a cucerit-o i-a oferit multe flori, gest ce a impresionat-o pe artistă.

„Am o nouă relație, cu un ambasador. Toată lumea mă face săracă, că sunt amărâtă, că sunt bolnavă, că am nu știu ce, dar nu am nimic, sunt sănătoasă, frumoasă și devreme acasă. Da, am un nou iubit și nu este român. Ne cunoaștem de câteva luni, dar nu am vrut să spun”, a dezvălui artista, potrivit Spynews.