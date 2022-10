Bodo de la Proconsul, primele mărturisiri după ce a suferit un infarct. Artistul are montate 3 stenturi la inimă

Bodo de la Proconsul a trecut prin momente greu de descris, iar viața sa atârna de un fir de ață. La începutul pandemiei, artistul a suferit un infarct ce îi putea fi fatal. Bodo s-a prezentat a doua zi la spital, acolo unde medicii l-au băgat imediat în operație.

„Am făcut un infarct prin mai 2020. (...) Am făcut un infarct lucrând în curte. Tundeam iarba și, la un moment dat, am băut o cană cu apă rece și am făcut o vasoconstrucție și atunci s-a produs infarctul. Am simțit ca o arsură în capul pieptului, dar n-am băgat de seamă. (...) Eu, până atunci, asociam infarctul cu un eveniment de gen girofare, salvare, targă, mers la spital. În schimb, eu nu am avut o problemă de genul ăsta, mi-am desfășurat activitatea în continuare.

M-am trezit a doua zi, m-am apucat iar de treabă prin curte. M-am bucurat cu Loredana și copiii de natură. A doua zi, simțint totuși că ceva nu e înregulă, am hotărât să-mi fac niște analize. Când am ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, mi s-a oferit instant pijamaua de unică folosință pentru a intra în operație.”, a dezvăluit Bodo de la Proconsul, pentru Antena Stars, scrie spynews.ro.