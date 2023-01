Superstarul internațional, tenorul Rolando Villazón este invitatul special al celor două reprezentații ale spectacolului „Lucia di Lammermoor” de Gaetano Donizetti, în regia lui Andrei Șerban, conducerea muzicală Ciprian Teodorașcu, de pe scena Operei Naționale București.

Reprezentațiile vor avea loc joi, 12 ianuarie, și sâmbătă, 14 ianuarie, ora 18:30. Celebrul tenor va interpreta rolul Sir Edgardo di Ravenswood, parteneri principali de scenă fiindu-I soprana Veronica Anușca în rolul Lucia Ashton și baritonul Adrian Mărcan în rolul Lord Enrico Ashton.

Rolando Villazón Mauleón, născut pe 22 februarie 1972 în Mexico City, este unul dintre cei mai cunoscuţi tenori ai momentului, regizor, personalitate de radio și televiziune și director artistic. Acum locuiește în Franța, din 2007 primind cetățenia franceză.

A crescut în Fuentes de Satélite, o zonă suburbană din Greater Mexico City, Mexic. Într-un interviu pentru televiziunea mexicană, Villazón a povestit cum a fost descoperit ca tenor: într-o zi, când ieșea de la dușul din apartamentul său din Mexico City, cineva a venit să-i bată la ușă. Era baritonul Arturo Nieto, un prieten al vecinului său, care îl auzise cântând în timp ce era sub duș. I-a spus lui Rolando că are o voce uimitoare și l-a invitat la academia de muzică pentru a-și dezvolta vocea. Acolo Villazón s-a îndrăgostit de operă.

A intrat în atenția internațională în 1999 când a câștigat premiul al doilea la competiția Operalia a lui Plácido Domingo (primul în clasament fiind basul bulgar Orlin Anastassov). În același an a cântat pentru prima dată în Italia în rolul des Grieux în Manon la Teatrul din Genova. În 2000 a apărut pentru prima dată la Opera de Stat din Berlin, ca Macduff în Macbeth. De-a lungul anilor, el a apărut acolo în cele mai bune roluri ale sale, printre care Don José în Carmen și des Grieux în Manon.

A urmat apoi o carieră în continuă ascensiune pentru tenorul mexican, care a impresionat de-a lungul timpului pe mari scene ale lumii precum Covent Garden, Opera din Berlin, Metropolitan din New York, Opera de Stat din Viena, Royal Opera House din Londra etc unde a interpretat roluri memorabile în Manon de J. Massenet, Macbeth și La Traviata de G. Verdi, Boema și Gianni Schicchi de G. Puccini, Carmen de G. Bizet etc. A cântat în majoritatea festivalurilor celebre din lume precum Glyndebourne Festival Opera sau Festivalul de la Salzburg.

Rolando Villazon a colaborat de-a lungul timpului cu mari voci ale lumii, printre care soprana Anna Netrebko cu care a făcut un cuplu celebru în La Traviata de Verdi.

În perioada 2007 – 2009 Villazon și-a anulat toate angajamentele din cauza unor probleme medicale, suferind o intervenție chirurgicală pe corzile vocale, dar a revenit pe scenă în martie 2010. În decembrie 2012, apărea în Rodolfo din La bohème la Royal Opera House din Londra, rol pe care îl cântase pentru prima dată acolo în 2005. O vreme a abordat cu precadere roluri din operele mozartiene, primul său album solo cu ariile de concert pentru tenor de Mozart fiind lansat în ianuarie 2014.

În 2018, Rolando Villazón a fost numit director artistic al festivalului Mozartwoche și mai târziu al Fundației Internaționale Mozarteum. Contractul său a fost prelungit până în 2028

În 2017, a cântat primul său Ulisse în opera lui Claudio Monteverdi Il ritorno d'Ulisse in patria, la Paris. A debutat în rolul lui Pelléas din opera lui Claude Debussy Pelléas et Mélisande în 2018, sub bagheta lui Barenboim. În 2021, s-a întors la Metropolitan Opera din New York în Papageno, iar în 2022, și-a făcut debutul apreciat internațional ca Loge în Das Rheingold de Richard Wagner, la Opera de Stat din Berlin.

Rolando Villazón are și o interesantă carieră regizorală, prima montare care îi poartă semnătura fiind cea a operei Werther de Massenet, în 2011, cea mai recentă fiind Bărbierul din Sevilla, la Festivalul de la Salzburg, în 2022.

Desenează și creează anime-uri cu el însuși care sunt prezentate pe site-ul său, www.rolandovillazon.com.

