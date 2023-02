Lista completă a câștigătorilor Premiilor BAFTA

Decernarea premiilor BAFTA a ajuns la cea de-a 76-a ediție. Evenimentul a avut loc în seara zilei de 19 februarie, la Royal Festival Hall, Londra.

Seara zilei de 19 februarie a reprezentat cea de-a 76-a ediție a decernării premiilor BAFTA. Evenimentul, ce a avut loc la Royal Festival Hall, a fost prezentat de prezentatoarea tv Alison Hammond şi actorul Richard E. Grant.

''All Quiet on the Western Front'' a fost marele căștigător al acestei ediții, după ce a căștigat la 7 categorii, printre care și "cel mai bun film" și "cel mai bun regizor". Producția deţine acum recordul celor mai multe premii obţinute de un film în altă limbă decât engleza, detronând pelicula ''Cinema Paradiso'', din 1988, care a câștigat cinci premii BAFTA.

Lista câștigătorilor BAFTA 2023:

Premiul BAFTA pentru cel mai bun film - „All Quiet on the Western Front”.

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Austin Butler – Elvis.

Premiul BAFTA pentru cel mai bun documentar: “Navalnîi” – Daniel Roher.

Premiul pentru regie a fost obținut de Edward Berger pentru filmul ”All Quiet on the Western Front

Cel mai bun film britanic: “The Banshees Of Inisherin” – Martin Mcdonagh.

Premiul Bafta pentru efecte vizuale speciale a fost obținut de „Avatar: The Way Of Water”.

Premiul pentru Cel mai bun scenariu original a fost obținut de Martin Mcdonagh pentru “The Banshees Of Inisherin”.

Premiul pentru Cel mai bun film de animaţie a fost obținut de “Guillermo Del Toros Pinocchio” – Guillermo Del Toro

Premiul pentru Cel mai bun film de debut al unui scenarist / regizor a fost câștigat de Charlotte Wells pentru “Aftersun”.

„All Quiet on the Western Front” a câștigat la categoria „Cel mai bun film după un scenariu adaptat” și pentru „Cel mai bun film în altă limbă decât engleza”.

Cel mai bun actor în rol secundar – Barry Keoghan, pentru interpretarea sa din”The Banshees Of Inisherin”, în regia lui Martin McDonagh.

Actriţa irlandeză Kerry Condon a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar pentru intrepretarea din”The Banshees Of Inisherin”, în regia lui Martin McDonagh.

