2023 - anul în care oamenii vor să audă mai mult sunetul naturii decât agitația străzii

Numeroase studii poziționează stresul în topul factorilor de risc în problemele grave de sănătate psihică, emoțională și chiar fizică. Un mediu de lucru stresant, o viață plină de to-do lists și insuficiente momente de respiro îți pot degrada exponențial starea de sănătate.

Meditația, o practică din ce în ce mai trending, a ajuns să fie atât de populară cu un motiv: funcționează! Ia-ți în fiecare zi câteva minute în care să pui pauză, pune-ți căștile FreeBuds 5 cu active noise cancelling și respiră pe un fundal sonor care te liniștește!

Poluarea sonoră și cum o oprești cu meditația

În momentul în care agitația din jur ne copleșește, crește nivelul de cortizol din corp și se instalează stresul. Impulsul inițial este să ne izolăm, să eliminăm factorul de stres, în situația de față - zgomotul. Deși tehnologia revoluționează pe zi ce trece, teleportarea în Maldive din păcate încă nu e o soluție, și atunci ce facem? Cum dispărem fără să dispărem, și cum mergem în faimosul happy place on the spot? Prin escapism. Adică fugă fără deplasare. Cu o pereche de căști performante ca noile HUAWEI FreeBuds 5, cu funcția de anulare a zgomotului de fundal și egalizator care se adaptează pe o frecvență ultra wide, poți da pe mute zgomotul din jurul tău și să asculți (măcar) câteva minute o meditație ghidată, melodia ta preferată sau sunete de natură, despre care este dovedit științific că reduc nivelul de cortizol din corp, hormonul secretat în momente de tensiune și anxietate. Tot sunetele de natură sunt un fundal perfect pentru meditație și pentru calmarea minții și a corpului, scăzând ritmul cardiac și presiunea arterială. Talking about fun facts!

Când orașul e prea agitat, căștile FreeBuds 5 îl dau pe mut!

Atenția la sănătatea psihică și emoțională crește pe zi ce trece, direct proporțional cu înțelegerea faptului că omul este un mecanism complex, holistic, care are nevoie de multă grijă pentru a funcționa optim. Cu o formă inovatoare inspirată din picăturile de apă (un simbol inspirat pentru niște căști rezistente la stropi de apă, ploaie) pentru o potrivire perfectă atât în a fi purtate cât și asortate la orice outfit, noile căști HUAWEI vin într-o cutiuță de încărcare elegantă, ca de bijuterii. Așadar, fie că ești în drum spre muncă, așteptând la rând să îți faci check-in-ul, la birou sau în orice alt moment simți nevoia unui moment de respiro, FreeBuds 5 îți sunt aliatul elegant și de nădejde în a te reconecta cu tine însăți printr-un fundal sonor care te liniștește.

Nu doar elegante, dar și practice, fiind compatibile cu toate sistemele de operare de pe piață, noile căști HUAWEI sunt unealta perfectă care te ajută să ajungi la happy place-ul tău, oricare ar fi acesta. Iar când tu rămâi fără baterie, căștile HUAWEI FreeBuds 5 te încarcă imediat prin sunetele relaxante ale naturii - prin funcția supercharge în doar 5 minute poți obține 2 ore de utilizare non stop, iar autonomia bateriei din cutia de încărcare pot ține căștile pornite până la 30 de ore, fără nicio altă sursă de energie!

Comandă acum noile FreeBuds 5 de pe HUAWEI Store!

Vizionare placuta