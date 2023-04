Brigitte Pastramă, batjocorită în Dubai, de doi români: Bădăranilor, nu mai judecați!

Brigitte Pastramă a decis să își schimbe radical viața, astfel că a luat hotărârea să se mute în Dubai. Vedeta și-a achiziționat o casă în Dubai și așteaptă cu nerăbdare ca toate formalitățile să fie gata și să se mute acolo împreună cu familia ei.

Până când noua ei locuință este gata, fosta soție a lui Ilie Năstase petrece timp la unul din hotelurile de lux din Dubai, acolo unde se răsfață cum știe ea mai bine. Bruneta și-a petrecut ultimele zilele la piscină, acolo unde a întâmpinat o situație mai puțin plăcută.

Vedeta a povestit totul pe Instagram, acolo unde le-a împărtășit internauților situația delicată prin care a trecut, Brigitte a fost batjocorită chiar de doi români, iar aceștia vorbeau urât despre ea, aflându-se la doar câțiva metri depărtare.

„Știți că eu nu postez de obicei ceea ce trăiesc aici, dar din păcate, se întâmplă și lucruri care mă deranjează. Îmi doresc ca să mut familia, în special pe Sara, care are 15 ani la o școală aici și are pe 24 examenele. Familia mea va veni pe data de 20. Țin foarte mult să vă precizez ce mi s-a întâmplat astăzi. Erau doi romani în piscină aici care mă judecau și vorbeau despre mine cu mine de față. Eu eram la 2-3 metri. Își permiteau să spună despre relații false.

Am intrat frumos în apă și pe lângă mine vorbeau acești doi români despre tot ceea ce este fals în România. Printre care o implicau și pe Oana Marica, pe care eu nu o cunosc personal. Niște mizerabili oamenii care te judecă.

Este foarte urât când ei vorbesc cu tine de față și când e judecată fără să cunoști situația. Da, sunt în Dubai. Da, am luat o casă! Consider că fata mea aici este departe de droguri și alte lucruri”, a scris Brigitte Pastramă, pe pagina ei de socializare.