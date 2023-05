Prima expoziție a artistei Diana Nicolaie, curator Ioana Ciocan, poate fi vizitată până pe 12 mai la ARCUB

Expoziția de debut a Dianei Nicolaie, designer de produs apreciat, „Light. An airy view point of density” - curator Ioana Ciocan, a fost deschisă în seara de 4 mai, la ARCUB. Primul show semnat de Diana Nicolaie prezintă o selecție de 8 lucrări care înfățișează cele mai importante simboluri ale luminii, laitmotivul creației artistei. Operele, în tonuri de alb, combină pictura, elementele structurale și lumina, totul completat de o experiență olfactivă specială. Expoziția poate fi vizitată gratuit până pe 12 mai, la ARCUB, pe Lipscani.

„În viziunea mea, lumina este nucleul care unește perspective, sentimente, lumi diferite într-un tot unitar și conduce privitorul spre introspecție. Lumina contopește perspective asupra a ceea ce simțim și trăim, transformând în experiență unică și definitorie un moment, o emoție, o imagine. Ceea ce am încercat să cuprind în lucrările mele este tocmai modul prin care pot contopi sculptura și pictura pentru a transmite un mesaj cu ajutorul luminii. Fiecare dintre noi percepem în mod diferit imaginile, texturile, ideile, dar lumina este mereu constantă. Ea este cea care dă emoția unei imagini conturate de umbre și culori.” - Diana Nicolaie, artist.

„În decursul secolelor, artiștii s-au jucat cu lumina, au explorat-o și exploatat-o atât ca subiect, dar mai ales ca instrument, pentru a crea stări și pentru a surprinde frumusețea naturii. Lumina determină culorile și umbrele și întunecă sau înveselește o pânză. Lumina a fost esențială în toate stilurile de pictură, de la Renaștere la Impresionism și până la arta abstractă. Lucrările Dianei Nicolaie îmbină designul cu arta, îmblânzesc materiale și texturi, scot în evidență legături nebănuite între formă și emoție, și, mai ales, au o capacitate interesantă de a declanșa emoții privitorilor. Diana combină materialele naturale cu cele sintetice și provoacă perfecțiunea scenelor și sculpturilor renascentiste la o joacă a designului și geometriei. Lumina este factorul coagulant din arta, dar și din personalitatea sa.” - Ioana Ciocan, curator.

Prima expoziție personală a Dianei Nicolaie, „Light. An airy view point of density”, prezintă o serie de lucrări inspirate de background-ul în design al artistei, cu o scenografie specială. Lumina este folosită într-un mod unic pentru evidenția subiectul operelor și pentru a anima simțurile vizitatorilor, o invitație a artistului spre esența fiecare lucrări. Diana Nicolaie folosește adeseori în practica sa ton în ton, fie alb/ alb, fie negru/ negru, pentru a pune reflectoarele pe texturi. Lucrările expuse în cadrul primei sale expoziții sunt exclusiv în tonuri de alb.

Printre invitații prezenți la vernisajul expoziției s-au numărat Diana Baciuna, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, personalități domeniul cultural, jurnaliști și creatori de conținut. Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a vizitat expoziția sâmbătă, alături de Mihaela Păun, directorul ARCUB.

Despre Diana Nicolaie

Diana Nicolaie este absolventă de Design de produs - Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Artist al obiectelor, s-a dedicat profesiei de designer de interior & produs încă de la absolvire, întrupând emoția în forme și culori cu fiecare produs unic creat. Acum decide să exploreze și să reveleze latura artistică de care se simte atrasă încă din copilărie. Diana Nicolae este inspirată de natura sculpturală și arhitecturală a obiectelor de design cu care intră în dialog, de materiale naturale raw și de compoziții contemporane.

Creează piese distinctive, monumentale, adeseori adevărate instalații pe pânză, ce provoacă o reacție imediată din partea privitorului. Arta creată de Diana Nicolaie are la bază jocul cu forme și texturi variate, volumetrii puternice și tehnică mixtă. Artista folosește jocul de lumini și umbre ca pe o invitație deschisă către privitor spre universul ei artistic. Câteodată, alege să introducă direct sau sugerat prezența umană în lucrările sale.

Mai multe informații despre artist puteți citi aici: https://diananicolaie.ro. Diana Nicolaie poate fi urmărită și pe platformele de social media Instagram și TikTok.



Despre Ioana Ciocan, curator

Ioana Ciocan este curator independent, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România (2016-2022), membru al consiliului științific al Muzeului Național Cotroceni. În 2021, Președintele României Klaus Iohannis i-a conferit Medalia „Meritul Cultural”, Clasa a III-a, Categoria C – „Artele plastice”.

Ioana este autoarea volumelor „Sculpturi din întâmplare” (2022), „Young Blood. Arta timpului tău” (2019), „a+b” (2016), „Transformation. Romanian Sculpture 25 Years After the Revolution” (2015), „Proiect 1990-program de artă în spațiul public, București 2010-2014” (2014).

„Light. An airy view point of density” Curator: Ioana Ciocan

Program de vizitare: L-D, 10:00-22:00, până pe 12 mai

Adresă: ARCUB, Strada Lipscani, nr. 84-90

Acces gratuit pentru public.

Vizionare placuta