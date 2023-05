Dove lansează campania #FărăSfaturiToxice în cadrul Programului Dove Ai încredere în tine

1 din 2 fete consideră că sfaturile toxice de frumusețe idealizată de pe platformele de social media sunt o cauză pentru o stimă de sine scăzută – potrivit unui nou studiu realizat în cadrul Programului Dove - Ai încredere în tine Campania #FărăSfaturiToxice din cadrul Programului Dove - Ai încredere în tine abordează impactul negativ al sfaturilor toxice despre frumusețe din feed-urile adolescenților.

Adolescenții petrec din ce în ce mai mult timp pe rețelele de socializare. Noul studiu realizat în cadrul Programului Dove - Ai încredere în tine atestă acest lucru. Potrivit acestuia :

2 din 3 fete petrec mai mult de o oră pe zi pe rețelele de socializare, ceea ce este mai mult decât petrec cu prietenii în persoană.

Pentru 1 din 2 fete adolescente, social media este primul loc în care caută sfaturi de frumusețe. Sfaturile de frumusețe le umplu feed-urile, dar, din păcate, nu toate sunt pozitive.

Pentru 1 din 2 fete, conținutul idealizat despre frumusețe de pe rețelele de socializare duce la o stimă de sine scăzută.

Același studiu a concluzionat că majoritatea fetelor își dau seama că mai puțin timp petrecut pe rețelele de socializare și preluarea controlului asupra conținutului pe care îl urmăresc este o parte din soluție. De fapt, 7 din 10 fete s-au simțit mai bine după ce au renunțat să urmărească conținut idealizat despre frumusețe pe rețelele de socializare.

Anul acesta, Dove lansează, în cadrul programului său „Ai încredere în tine”, campania #FărăSfaturiToxice , prin care încurajează adolescenții să își definească propriile standarde de frumusețe, invitându-i să nu mai urmărească sursele care le afectează stima de sine și care îi fac să nu se simtă bine cu ei înșiși. Prin intermediul unui conținut educațional special elaborat și parteneriate cu voci inspiraționale, campania încurajează conversațiile necesare între părinți, profesori și adolescenți despre pericolele sfaturilor toxice despre frumusețe.

„ Am identificat niște probleme clare care erodează încrederea în sine a tinerilor și care se pot rezolva doar prin acțiuni imediate. Am creat campania #FărăSfaturiToxice nu doar pentru a crește gradul de conștientizare în jurul impactului negativ al sfaturilor toxice de frumusețe, ci și pentru a-i ajuta pe părinți să poarte conversațiile dificile și să încurajeze adolescenții să nu mai urmărească conținut care îi face să se simtă rău în legătură cu propria persoană. Faptul că jumătate dintre fete spun că rețelele de socializare cauzează o stimă de sine scăzută, expunerea continuă la sfaturile de frumusețe idealizată de pe platformele de social media are potențialul de a avea un impact negativ și de durată.Ne dorim ca adolescenții să înțeleagă faptul că se pot pune pe ei pe primul loc și că pot impune limite pe rețelele de socializare prin dezabonarea de la conținutul care îi face să nu se simță bine în propria piele, astfel încât acestea să devină un spațiu pozitiv, în care să își poată găsi inspirația și motivația pentru a se dezvolta în cea mai bună versiune a lor. ”, Cristina Dima, Director Marketing Beauty & Personal Care Unilever.

Video campanie : https://www.youtube.com/watch?v=5ykWG6rIOQ8

Programul Dove - Ai încredere în tine a invitat părinții și tinerii la o discuție despre sfaturile toxice de înfrumusețare din social media. Părinții au fost surprinși să descopere formele pe care le îmbracă acestea și conținutul la care sunt expuși tinerii în fiecare zi. Materialul video Influența toxică asupra frumuseții autentice: un experiment Dove poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=uuwL6AhTAfk&list=UULFwnhD8ECd4GYZgacjdabzeA&index=4

80% dintre fete ar dori ca părinții lor să discute cu ele despre gestionarea sfaturilor toxice de frumusețe din social media . Specialiștii împlicați în Programul Dove - Ai încredere în tine au dezvoltat resurse și instrumente validate academic pentru a ajuta părinții să aibă aceste conversații și să își susțină copii în inițiativa acestora de a-și „detoxifia” feed-urile din social media, punându-le la dispozitie un ghid cu 4 pași simpli : https://www.youtube.com/watch?v=kzwMFHLUzEU

Citește și:

Prin misiunea pe care o are ca brand, Dove a susținut de-a lungul timpului extinderea definiției frumuseții și transformarea rețelelor de socializare într-un loc mai pozitiv, prin campanii de comunicare precum #FrumusețeFărăFiltre , Povestea nespusă a unui selfie .

Dove vă invită să vă alăturați în misiunea de a ajuta fiecare tânăr să elimine sfaturile toxice din propriul feed.

Despre programul educațional Dove - Ai încredere în tine

Dove - Ai încredere în tine este un program educațional ce își propune să îi ajute pe tineri să aibă încredere în propriul corp, să dobândească o stimă de sine ridicată și să se accepte exact așa cum sunt. Lansat în România în 2021, programul Dove - Ai încredere în tine a ajuns până în prezent la aproape 40.000 de adolescenți din țară cu ajutorul partenerilor World Vision și Wellbeing Institute. Programul este sprijinit de către Ministerul Educației pentru a putea fi implementat la nivel național, peste 3.600 de profesori beneficiind de traininguri realizate în cadrul acestui proiect.

Citește și:

În cadrul programului Dove - Ai încredere în tine , tinerii, părinții, profesorii sau asociațiile de tineret pot beneficia gratuit de diverse resurse educaționale – articole, clipuri video, ateliere, ghiduri – prin care aceștia pot învăța mai ușor cum să aibă încredere în ei, cum să se iubească, cum să facă față bullying-ului sau provocărilor pe care social media le aduce în viețile lor. Toate resursele necesare pentru a iniția și susține discuțiile despre stima de sine, sunt disponibile online pe https://www.dove.com/ro/incredereintine.html