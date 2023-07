Pictorul simbolist cu tușe de mătase, pus în lumină printr-o scenografie contemporană semnată de Cosmin Florea .

• Art Safari continuă seria recuperărilor marilor artiști români cu pictorul Constantin Artachino (1870-1954), printr-o expoziție organizată împreună cu Muzeul Municipiului București, curator: Elena Olariu, și o scenografie imersivă realizată de Cosmin Florea, unul dintre cei mai apreciați scenografi de teatru din România;

• Elevul strălucit al lui Theodor Aman (1831-1891), prietenul cel mai bun al lui Ștefan Luchian (1868-1916), Constantin Artachino este cunoscut drept un maestru al portretului și peisajului, fiind fascinat de cultura orientală și balcanică din Dobrogea, pe care a redat-o adeseori pe pânzele sale;

• Expoziția este o incursiune profundă în universul artistic al lui Artachino, de la peisajele cu crini recreate în Art Safari inclusiv la nivel olfactiv, până la cultura tătărească redată prin ansambluri de obiecte tradiționale și port, dar și prin muzică;

• Expoziția Constantin Artachino poate fi vizitată până pe 10 septembrie, pe Lipscani, în Palatul Dacia-România.

„După ce i-am dedicat o expoziție lui Theodor Aman, i-a venit rândul elevului să strălucească: Constantin Artachino! Într-o expoziție care se trăiește cu toate simțurile. Arta de secol 19 prinde viață cu ajutorul tehnologiei, iar vizitatorii sunt invitați direct în grădina cu crini pe care a pictat-o Artachino, dar și în Dobrogea din lucrările sale. O expoziție de artă românească clasică, pe placul tuturor generațiilor. Mulțumim tuturor partenerilor care au contribuit la realizarea ei: Cosmin Florea (scenograf), Călin Țopa (sound design) și Andrei Cazacu (animație), Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Național al Țăranului Român și Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi.” – Ioana Ciocan, CEO Art Safari.

„Art Safari a devenit în peisajul cultural românesc un fenomen către care se îndreaptă nu numai specialiștii, ci toți cei care consideră arta ca parte a vieții noastre de zi cu zi... pâinea noastră cea de toate zilele, care hrănește nu corpul, ci sufletul. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti a contribuit la ultima expoziție Art Safari dedicată lui Constantin Artachino cu inserarea în conceptul expozițional a propriei viziuni despre artist, pornind de la ideea reprezentării în arta acestuia a Orientului și a portretelor inspirate de populația dobrogeană. Acea mică porțiune de Românie unde conviețuiesc laolaltă populații diferite care au devenit sursă de inspirație pentru artist. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti a contribuit cu obiecte de proveniență dobrogeană, cu ajutorul cărora a recreat/sugerat atmosfera în care a creat Artachino. Costumul de turcoaică, costumul de turc, reconstituirea interiorului oriental, zborul diafan al maramelor de borangic sau cromatica vie a ștergarelor de Dobrogea au completat voiajul Art Safari de recuperare a acestui artist, uitat în ultima vreme.

Și pentru că Artachino este un maestru al portretului am pus alături de picturile sale chipuri de dobrogeni, scoase din praful vremii pe care le păstrăm în arhiva Muzeului Satului. Fotografiile, piesele de costum, țesăturile, interiorul oriental au contribuit la reînvierea/sugerarea modului de viața din care artă lui Artachino și-a tras seva. Colaborarea cu Art Safari a fost o noutate pentru noi, dar și pentru public. Ea a completat călătoria de descoperire, voiajul inițiatic pe care îl faci în sălile de expoziție ale Palatului Dacia-România pentru recuperarea acestui mare artist, nu numai prin pictură sa, ci și prin obiecte scoase din colecțiile muzeale care sunt privite în acest context cu alți ochi și care, mai ales, aruncă o lumină mai clară asupra creației artistului." - conf. univ. dr. Paula Popoiu, General Manager Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.

„Plimbare între două lumi. Parcă, împreună cu Artachino, m-am pierdut prin negura pădurii, urmând mirosul crinilor și sunete cum nu mai auzisem niciodată. Nimfe și păsări ne-au purtat până la malul Dunării în Turtucaia, unde cu greu îți puteai lua ochii de la oameni și veșmintele lor. Am ajuns apoi în atelier, unde într-un frig ce îngheață orice sunet, vedeam cum, treptat, încep să dispară lucrările de pe pereții salonului. Oare unde se duc? Cine le iubește acum?” – Cosmin Florea, scenograf.

Unul dintre cei mai apreciați scenografi de teatru din România, Cosmin Florea a colaborat cu regizori importanți din România și Franța, iar în anul 2022 a câștigat premiul Uniter pentru cea mai bună scenografie. „Pădurea spânzuraților” (regie Radu Afrim), „Exil” (regie Alexandra Badea) sunt câteva din piesele de teatru reprezentative pentru universul său.

O oază de liniște în inima Bucureștiului

Constantin Artachino a debutat sub auspiciile Simbolismului, preluând influențe din zona Academismului, dar și ale Postimpresionismului. Întreaga sa creație a rămas însă sub semnul execuției extrem de elegante și de echilibrate, în linii și contururi clare, perfect armonizate. Picturile artistului dau adesea impresia de monocromie, în sensul în care se observă reducerea semnificativă a contrastelor la o singură culoare dominantă.

Datorită originii familiei sale (portul Artachi, de la Marea Marmara, Imperiul Otoman), a fost atras de lumea orientală și balcanică. A pictat mult în Bulgaria, la Sofia, Silistra și Balcic, în Dobrogea, de la elemente de arhitectură, până la figuri umane și port tradițional. Lucrările prezente acum în expoziție provin de la muzee din toată țara, dar și din colecții private.

Fascinația lui Artachino față de lumea orientală și de Dobrogea cu multiplele ei influențe este vizibilă în expoziția din cadrul Art Safari nu doar în picturi. Vizitatorii pot admira și obiecte și elemente de port tradițional tătăresc și turcesc din colecția Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” și Muzeului Național al Țăranului Român. O parte a atelierului artistului a ffost recreată, inclusiv șevaletul pe care artistul l-a folosit zeci de ani.

De asemenea, sunt expuse în Art Safari și obiecte rare din colecția Zestre: o lampă veche de moschee din sec. XIX, cupru ciocănit și gravat, cu aplicații din sticlă colorată, cană veche de apă, Transilvania, cupru ciocănit și cizelat din sec. XVI-XVII, covor vechi otoman, mătase, Kayseri din sec. XIX, covor vechi turcesc, Kayseri, de început de sec. XIX, bumbac mercerizat pe urzeală de bumbac.

Dovadă că Artachino era apreciat de colecționari stă inclusiv o carte poștală cu semnătură olografă trimisă de Anastasie Simu (1854-1935), mare colecționar și donator de opere de artă (fondator al muzeului care i-a purtat numele) către pictorul Constantin Artachino, în care îl invită la dejun. Pe fundal, Dragoș Vărșăndan recită un capitol dedicat lui Constantin Artachino din cartea „Așa i-am cunoscut”, semnată de Petre Oprea (1928-2011). Autorul a fost membru al secției de critică a Uniunii Artiștilor Plastici din 1960 și a avut ocazia să se întâlnească și să vorbească cu unii dintre cei mai mari artiști români.

Program Art Safari - până pe 10 septembrie

• Joi-duminică – 12:00-21.00. Night Tours – în fiecare vineri și sâmbătă 22:00-1:00 (experiențe speciale de vizitare cu ghidaj în toate expozițiile și prosecco)

• Bilete: artsafari.ro sau direct de la intrare

• Palatul Dacia-România, strada Lipscani, nr. 18-20, București

Vizionare placuta