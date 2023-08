Busu are motive de mândrie! Fiica sa cea mare trăiește o poveste discretă de iubire cu un celebru comediant

Florin Busuioc este cunoscut publicului român drept prezentator TV și a căpătat popularitatea prin emisiunile sale, dar și prin faptul că a devenit o voce emblematică în domeniul meteorologiei. Cu toate acestea, viața sa personală a rămas în mare parte privată, fapt ce a făcut ca dezvăluirea relației fiicei sale să atragă atenția și interesul publicului.

Natalie Busuioc, fiica mai mare a lui Busu, s-a îndrăgostit de Teo Ioniță, un comedian cunoscut, membru al echipei lui Cătălin Bordea în emisiunea "România are Roast," difuzată la Antena 1. Detaliile despre relația lor au fost dezvăluite chiar de Teo Ioniță în timpul unui spectacol de stand-up. Acesta a mărturisit cu umor și afecțiune că relația lor este susținută și de sprijinul tatălui lui Natalie, Florin Busuioc.

„Hai să vă zic de gagică-mea! Gagică-mea e o femeie foarte mișto. Are ce n-am avut eu niciodată. Și anume, un tată! Are un tată care o susține în tot ceea ce face. Tatăl ei e Florin Busuioc, Busu de la Meteo. Și e pe bune asta. Și se vede în tot ceea ce face: E o fată devreme acasă, instabilă ca vremea și, de fiecare dată când mă cert cu ea, plouă afară. Cred că vorbește cu tac-su: «Tată, dă-le ploaie la săraci! » Și tăticu le dă, imediat bagă ciclonul. Tot fiind cu gagică-mea, am început să dezvolt o relație și cu taică-su. Am început să fim prieteni.", a spus comediantul, potrivit cancan.ro.