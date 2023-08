Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, pregătită să pășească pe urmele tatălui ei: Am moștenit vocea lui, dar parcă eu cânt mai bine..

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, s-a mutat de aproximativ un an în Capitală, asta după ce, până acum, a locuit la Arad, împreună cu mama ei. Tânăra a venit la București pentrufacultate, dar și lucrează și reușește să se înțtrețină singură.

Liviu Vârciu o susține necondiționat pe fiica lui cea mare, astfel că, pentru a o știi mai în siguranța, dar și pentru a o responsabiliza, el i-a cumpărat un apartament într-un complex nou de blocuri din București. Carmina are doar cuvinte de laudă la adresa tatălui său, despre care mărturisește că este un om cu adevărat sufletist, gata oricând să ajute.

„Dintotdeauna, tata mi-a dat sfaturi bune. Când am venit din Arad, unde am locuit cu mama mea, el m-a sfătuit să rămân eu însămi, așa cum sunt, să nu mă transform într-o persoană rea, chiar dacă oamenii mai fac și rău, să ofer doar bunătate. Liviu este un tată foarte bun, vorbim adesea la telefon, ne vedem, mă ajută și cu bani, mi-a oferit acest apartament din București, ca să locuiesc singură, ca să învăț să mă gospodăresc. Tata este sufletist, este empatic, ajută oamenii la greu, are mereu la el o glumă bună”, a mai declarat Carmina pentru playtech.ro.

Cu toate că are parte și de sprijinul financiar al părinților săi, Carmina își dorește s își câștige proprii bani. Tânăra vrea să calce pe urmele tatălui său în ceea ce privește muzica și se gândește ca, la un moment dat, să facă o colaborare cu acesta.

Mai mult, fiica lui Vârciu a menționat că nu are de gând să renunțe vreodată la numele ei de familie, nici măcar atunci când se va căsători, asta pentru că îi aduce noroc.

„Mai fac vlog, blog, mai câștig un ban, nu mult, dar mă mai ajută și tata și mama, cât sunt studentă, ca să mă axez doar pe facultate. Planul meu este să mă lansez și în muzică, dar nu cu tata. Vreau să am un debut singură, de impact, nu aș dori să am o primă piesă cu el. Pe viitor, da, mi-ar plăcea să cântăm și împreună. Am moștenit vocea lui, dar parcă eu cânt un pic mai bine. O să activez în zona asta, de dance, pop. Numele Vârciu, recunosc, îmi poartă noroc. N-o să renunț la el, nici când mă voi mărita, voi lua și numele soțului, dar îl voi păstra și pe cel al tatălui”, a declarat Carmina pentru sursa citată mai sus.