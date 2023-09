Losing Battle este single-ul pe care Adrian Sasu l-a pregătit

După ce ne-a purtat într-o călătorie muzicală pe future rave odată cu „Sticle Goale", Adrian Sasu aduce în playlisturi „Losing Battle"

După ce ne-a purtat într-o călătorie muzicală pe future rave odată cu „Sticle Goale", Adrian Sasu aduce în playlisturi „Losing Battle". Cu muzica și versurile compuse de către Adrian Sasu alături de Florin Ciora, „Losing Battle" continuă povestea single-ului „Sticle Goale", păstrând aceeași emoție și poveste a sunetelor.



Din pasiune pentru muzică, Adrian Sasu a devenit DJ la vârsta de 15 ani, iar de atunci a lansat o mulțime de remixuri ale unora dintre cele mai mari hituri românești. Până acum, Adrian Sasu a colaborat și cu DJ SAVA pentru „No Lie", dar și cu Ivo pentru Make Me Yours", „Waste Your Love" și „City Lights", ce transmit prin muzică și versuri acel sentiment unic de libertate și bucurie, în ton cu zilele toride de vară.

