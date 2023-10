La cererea publicului, LORD OF THE DANCE revine la București, pe scena Sălii Palatului, pe 21 mai 2024, la exact un an distanță de la spectacolul aniversar de 25 de ani, cu un spectacol de excepție "Lifetime of Standing Ovations".

Cu milioane de fani în lume, Michael Flatley este considerat la nivel mondial drept un geniu al dansului, statut dobândit în urma performanțelor sale extraordinare de-a lungul întregii cariere, precum și datorită apariției sale legendare în cadrul Eurovision în 1994 cu trupa Riverdance, dansul irlandez atât de popular, la nivel internațional.

În cei peste 25 de ani de la primul spectacol, Michael Flatley și Lord of The Dance au devenit în ochii publicului sinonime, dar și adevărate branduri. Spectacolul vibrant și energic, cu povestea sa spusă prin dans, coregrafia fantastică și muzica specială, a uimit publicul din întreaga lume.

Producția a câștigat nenumărate premii și a doborât recorduri în întreaga lume. De la premieră și până în prezent, peste 60 de milioane de oameni din peste 50 de țări au admirat spectacolul de dans irlandez oferit de cei 40 dintre cei mai buni tineri dansatori, devenind una dintre cele mai de succes producții de dans din lume.

Noul spectacol "Lifetime of Standing Ovations" se anunță a fi o incursiune în fascinanta lume a costumelor sofisticate și a unor coregrafii unicat. Pe lângă coregrafii și costume noi, dar și cele mai actuale tehnologii ce produc efecte vizuale magnifice, show-ul produs în regia lui Michael Flatley și acompaniat de compozițiile lui Gerard Fahy este, cu siguranță, un spectacol de neratat.

„Am fost copleșit să văd interesul cu care am fost primiți la București cu turneul aniversar și mai ales uimit să aflu câte mii de persoane ar mai fi vrut să prindă un loc. Așa că mă bucur să anunțăm că revenim și anul viitor, publicul din România îmi este foarte drag și am simțit românii foarte aproape de noi”, a spus Michael Flatley.

Biletele pentru spectacolul "Lifetime of standing ovations" din 21 mai 2024 de la Sala Palatului încep de la 99 lei și până la 599 lei cele din Categoria VIP, în funcție de categoria de loc. La prețurile biletelor se adaugă comisionul pentru emiterea biletelor.

Până la 31 decembrie, biletele din primele 4 categorii de bilete beneficiază de o reducere între 10% si 20% din prețul final. Vizionare placuta Kudika

18 Octombrie 2023 Echipa Kudika