Cadillac de la BUG Mafia a suferit un infarct! Cum se simte artistul acum?

Cadillac a suferit un infarct, după ce mai multe zile la rând s-a simțit rău. Artistul se află internat în spital, pentru mai multe investigații.

Dragoș Neagu, cunoscut în industria muzicală sub pseudonimele de Cadillac, Daddy Caddy sau Caddy, membru BUG Mafia, a suferit recent un infarct și se află internat în spital, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a trupei.

Anunțul a șocat fanii și urmăritorii artiștilor, iar postarea oficială a trupei a oferit puține detalii cu privire la starea de sănătate a artistului, dar a transmis că acesta a fost internat în spital după câteva zile în care s-a simțit mai rău. Doctorii au confirmat că Dragoș Neagu a suferit un infarct minor. Cu toate acestea, vestea bună este că starea sa s-a îmbunătățit, iar acum se află sub supravegherea medicilor pentru investigații suplimentare.

Caddillac este unul dintre membrii fondatori ai trupei BUG Mafia, alături de Tata Vlad (cunoscut și ca Tataee). Trupa a fost înființată sub numele Bucharest UnderGround în 1993, devenind apoi cunoscută sub numele de BUG Mafia, și un an mai târziu, li s-a alăturat și Uzzi.

