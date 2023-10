I'm not a devil you can keep on the side - No Tears - Minelli

Versurile și instrumentalul piesei "No Tears" creează o atmosferă fără griji, încurajând ascultătorii să uite de orice problemă și să se bucure de moment. Interpretarea vocală plină de entuziasm a lui Minelli completează natura energică și captivantă a piesei. Piesa a fost scrisă de Minelli și Yoshi Breen. Producția a fost realizată de Sickotoy. "<<No Tears>> vorbește despre conștientizarea că dragostea s-a terminat și acceptarea faptului că trebuie să mergi mai departe fără regrete" ne spune Minelli." Minelli este unul dintre cei mai de succes artiști și compozitori din Europa de Est, care a scris multe hituri atât pentru sine, cât și pentru alți artiști de succes. Lansările sale "Rampampam" și "Nothing Hurts" au dominat topurile muzicale la nivel global, cumulând peste 220 milioane de stream-uri și peste 400 milioane de vizualizări pe YouTube. "Rampampam" a ajuns chiar pe locul #4 în topul Shazam Global și pe locul #1 în Shazam Global Dance, unde s-a situat timp de câteva săptămâni. În plus, "Deep Sea", cântecul ei în colaborare cu celebrul DJ R3HAB, a ajuns pe cea mai fresh lansare a sa, albumul "Silver & Gold – Chapter II", și în unele dintre cele mai mari playlist-uri Spotify și Apple Music, primind, de asemenea, stream-uri din întreaga Europă. "Silver & Gold" a fost foarte bine primit în întreaga lume și a acumulat peste 25 de milioane de ascultări pe Spotify. În 2023, Minelli a adăugat în playlist-ul său și mai multe capodopere, precum "Peligrosa", "Fantasy", cu Ely Oaks și "Shurakato". Cel mai recent single al artistei, "All I Need", a fost bine primit la radiourile din țări precum Lituania și Bulgaria, unde se află în Top 100 Airplay, dar și în Croația, Estonia, Ungaria, Polonia și Republica Cehă.