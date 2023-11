Doru Octavian Dumitru, sacrificiu de dragul artei! Cum a ajuns comediantul să vândă aspiratoare în Canada?

Doru Octavian Dumitru, comediantul cunoscut drept "tăticul" stand-up-ului în România, a vorbit despre o perioadă mai puțin știută din viața sa, într-o discuție sinceră cu Denise Rifai în cadrul emisiunii "40 de întrebări." În ciuda succesului său în lumea stand-up-ului, Doru Octavian Dumitru a avut o perioadă în care a plecat din țară și a ajuns să vândă aspiratoare în Canada, experimentând munca fizică într-un alt context.

Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 67 de ani, a obținut faima datorită abilității sale de a face oamenii să râdă, dar a fost întotdeauna deschis experiențelor noi și provocărilor. În 1991, artistul, care avea pregătire de inginer, a luat o pauză de la succesul său din România și a plecat în Canada pentru a câștiga experiență și pentru a învăța arta comediei de la actorii profesioniști. Însă, în această călătorie, a avut o perioadă în care a trebuit să se descurce în orice situație.

„Nu m-am angajat la un magazin de electrocasnice, era o companie care vindea aspiratoare. Eu veneam în țară, jucam, și după făceam pauze acolo. Pauza putea să dureze mai mult și mă plictiseam, nu făceam nimic. Hai să fac și eu ceva, foarte bune ca experiențe. Am încercat vreo două săptămâni. Mie îmi vine foarte greu să vorbesc despre Canada cu cineva care nu a fost acolo, care nu știe despre ce este vorba. Este ca și cum aș vorbi cu dumneavoastră despre persoanele care au autism. Aș putea să vorbesc cu părinții lor despre ce înseamnă autism. Cu persoana care are autism, culmea, nu poți să vorbești că are autism.

Problema este simplă pentru mine. M-au ajutat locurile astea în care am fost, m-au ajutat să și înțeleg. Eu nu știam ce înseamnă munca fizică. M-a ajutat fabrica foarte mult. Acum, spre bătrânețe, am început să înțeleg altfel lucrurile. Ce înseamnă un om care merge la serviciu, care stă acolo, în fiecare zi să mergi și să stai 8 ore, a doua zi iar să mergi, pe schimburi, a fost o chestie interesantă. Cu aspiratoarele am avut o experiență vizavi de un individ, care după ce i-am făcut eu o mostră, mi-a spus: Nu am nevoie să cumpăr aspiratorul, a fost o lecție, așa cum am primit-o și eu. Mi s-a părut o chestie urâtă, nu asta era ideea, să împărtășim răul”, a povestit Doru Octavian Dumitru, în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.