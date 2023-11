Feli, despre momentele grele care au dus-o la operația de micșorare a stomacului

Feli Donose a împărtășit recent detalii emoționante despre momentele dificile prin care a trecut după ce, în anul 2016, a decis să se supună unei operații de micșorare a stomacului. În cadrul unui interviu acordat podcastului Lianei Stanciu, artista a dezvăluit motivele care au stat la baza acestei intervenții chirurgicale și cum a fost procesul de recuperare pentru ea.

În 2016, medicii i-au recomandat să recurgă la această intervenție, având în vedere faptul că dietele anterioare nu au adus rezultatele dorite. Deși este o persoană disciplinată, artista a recunoscut că nu se hrănește corespunzător și nici nu se hidratează în modul adecvat, în prezent.

„Am făcut gastric sleeve, dar nu am vrut ca femeile să o ia ca pe un colac de salvare imediat. A fost un proces destul de greu și emoțional. Nu am vrut să slăbesc pentru imagine, am vrut să slăbesc pentru mine. M-am trezit noaptea cu o criză cu suc gastric, m-am înecat și am zis că nu vreau să mor pentru că nu am grijă de sănătatea mea. M-am dus și mi-am scanat corpul întâi. Când am văzut că am un firicel mic de chestie sănătoasă, în rest era grăsime și așa mai departe, am zis că nu e normal la 30 de ani să ajung acolo”, a declarat Feli Donose, în podcastul „Magic Life”, potrivit unica.ro.