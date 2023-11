Prin petalele timpului: Floare de cireș - Sandra N

Cu note tradiționale care te duc cu gândul la peisaje pitorești și tradiții vechi, ,,Floare de cireș" parcurge delicat trecerea anilor și impactul acestora asupra percepției noastre despre viață. Este o călătorie muzicală în care te simți ca și cum te plimbi pe aleile amintirilor tale, iar fiecare notă este ca o floare de cireș, efemeră și plină de frumusețe. Versurile piesei ,,Floare de cireș" au fost scrise de Sandra N, iar pentru muzică și producție artista a colaborat cu Alex Parker. ,,Eu am crescut la țară, cu tradiții, cu mers la biserică, cu bunici, cu obiceiuri, în mijlocul naturii. Pentru mine care stau în București de 13 ani, acele vremuri par dintr-o altă viață. Bunicii nu mai sunt din 2011, casele lor sunt goale, tradițiile par să piară la mine în Muntenia, de la an la an. Și totuși, sufletul meu nu uită niciodată. Sufletul meu caută, caută mijlocul dintre viața de azi și viața de atunci. Acum am copilul meu, și el are bunici, și se bucură în felul lui de dragostea lor. Eu sunt datoare să-i arăt și lui cum era viața odată, la țară, să simtă în felul lui magia tradițiilor din buni străbuni, să vadă cum arătau căsuțele și straiele străbunilor lui. Piesa aceasta este despre trecerea timpului, melancolia timpurilor pe când eram copii, iubirea față de părinți, bunici. La @casapelinica am găsit acea reîntoarcere în viața de altădată. Am găsit nu numai niște gazde minunate, dar niște oameni magici, de suflet, Mama Țica și Ioan Voicu (Nelu) bunicii noștri din videoclip, Ioan (fiul) și soția sa Geanina, niște oameni minunați și calzi care au transformat din căsuța bunicii o adevărată oază de liniște și întoarcere în timp. Eu una când am intrat în casă am simțit cum m-am întors în copilărie în casa mamaiei mele, atât de mult se aseamănă casele între ele. Copilașii minunați din clip sunt Natalia, o fetiță minunată și expresivă de aceeași vârstă cu băiețelul meu Avi, despre care nu am cum să vorbesc fără emoții și lacrimi de împlinire, numai să-i mulțumesc Domnului că mi-a dat așa copil minunat, și mai departe să las imaginile din videoclip și cântecul să vorbească... 🥹❤🥰 Mulțumesc echipei mele de la Global Records pentru toată susținerea, încrederea și implicarea în acest proiect de suflet, mulțumesc Andrei Vrasmas pentru că încă o dată mi-a <<pictat>> cel mai frumos tablou al muzicii mele, mulțumesc Alex Parker pentru energia minunată din studio, și că pot lucra cu oameni așa talentați." ne spune Sandra N. Sandra N, cu numele său real Alexandra Naftanaila, a început să cânte încă de la vârsta de 4 ani, participând la festivaluri și concursuri muzicale. Ea s-a dovedit a fi o creatoare de poezii și cântece încă din copilărie. În 2011, și-a început cariera în industria muzicală cu două cântece în limba engleză în colaborare cu Akcent, care au ajuns în top 5 MediaForest. De-a lungul celor 12 ani de carieră, a reușit să acumuleze peste 500 de milioane de vizualizări și să depășească granițele țării cu muzica sa. Unul dintre cântecele sale în limba română, "Ma dor ochii, ma dor," alături de Adrian Sînă a strâns 80 de milioane de vizualizări. Recent, Sandra N a început proiectul său muzical solo, de inspirație folclorică, cu trimitere la strămoși și tradiții, până acum lansând piese precum ,,Pe cărarea munților" și ,,Spirit de dac", piese foarte bine primite de comunitatea ei.