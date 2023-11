Colosseum Mall anunță inaugurarea centrului de divertisment Hype Colosseum by Kiddo

Comunicat de presă, 23 noiembrie 2023 – Colosseum Mall anunță deschiderea către public a centrului de distracții Hype Colosseum by Kiddo, în food court-ul centrului comercial, un proiect care integrează atracții multiple în vederea petrecerii timpului liber, evenimente și divertisment pentru familiile cu copii, dar și pentru adolescenți și adulți.

Amenajat pe o suprafață de aproximativ 2,350 mp, cel mai nou concept Hype by Kiddo include un trampoline park, trasee de escaladă, parcursuri cu obstacole, traseu de aventură la înalțime, jocuri arcade variate, labirint de tobogane, restaurant și bar, o zonă dedicată de petreceri și un spațiu destinat experiențelor imersive și de realitate virtuală.

Mihai Dinu, General Manager Colosseum Mall: „ Centrul de divertisment Hype Colosseum by Kiddo este un proiect de anvergură, mult așteptat de către comunitatea Colosseum Mall. Vizitatori din toate zonele capitalei și a localităților limitrofe s-au bucurat alături de noi de inaugurarea Hype Colosseum by Kiddo și de serviciile oferite. Acest parteneriat face parte din strategia noastră de a integra servicii unice de divertisment și petrecere a timpului liber pentru comunitate”.

Hype Colosseum by Kiddo este adaptat și pentru organizarea de evenimente, aniversări, lansări de produs, teambuilding-uri pentru companii și activități desfășurate de grupurile școlare în scop educativ și recreativ.

Printre noutățile noului centru de distracție Hype Colosseum by Kiddo se numără o tentaculă de caracatiță gigantică pentru escaladă și un burlan întunecat. Traseul suspendat urban « jungle » este construit pe două etaje, cu obstacole la aproximativ 3,5 metri și la 6,5 metri pentru un nivel suplimentar de provocare, în timp ce parcul de trambuline, cu zone pentru baschet și free fall completează lista de opțiuni pentru divertisment. Spațiul integrează și o zonă destinată experiențelor imersive cu arene multi-player și zeci de simulatoare individuale.

Cristina Șucu, Co-Founder Hype by Kiddo: „Încă de la început ne-am propus să redefinim experiențele de distracție, cu un concept unic, care nu are egal pe piața din România și care se regăsește în toate locațiile noastre. Prin combinarea experiențelor imersive, activităților interactive și a tehnologiilor inovatoare ne propunem să oferim vizitatorilor noștri experiențe de neuitat. Sute de mii de familii ne trec pragul anual și cu noua noastră locație din Colosseum Mall vom crește exponețial baza noastră de clienți. Așteptăm cu drag bucureștenii, dar și vizitatorii din afara capitalei să descopere noua destinație de distracție, Hype by Kiddo din Colosseum Mall”.

Recent, Colosseum Mall a anunțat și parteneriatul cu Happy Cinema, pentru deschiderea în 2024 a unui multiplex cinema premium cu 5 săli de proiecție.

Pentru mai multe detalii despre noutățile din Colosseum Mall puteți accesa paginile www.thecolosseum.ro, Facebook sau Linkedin.

Colosseum Mall - Situat în sectorul 1 al capitalei, în zona de Nord-Vest, pe șoseaua Chitilei nr. 284, Colosseum Mall oferă un concept local unic de retail ce cuprinde magazine cu o mare diversitate de produse si servicii, magazine cu branduri de îmbrăcăminte și accesorii, precum și spații unice de petrecere a timpului liber. Colosseum se bucură de o locație privilegiată, datorită proximității șoselei de centură București și a rutelor zilnice de comunicație dintre București și orașele Ploiești, Târgoviște și Pitești. Accesul dinspre centrul capitalei și dinspre zonele adiacente este asigurat de bulevarde cu multiple benzi de circulație, precum Ion Mihalache, Grivița, Bucureștii Noi și Șoseaua Chitilei. Transportul în comun se realizează prin intermediul stațiilor de metrou Străulești și Laminorului, a liniilor RATB 112, 422, 470, precum și a tramvaiului 45. Printre principalele branduri găzduite de Colosseum Mall se află: Carrefour, Altex, Jysk, LC Waikiki, Sport Vision, Pepco, Leroy Merlin, Sinsay, New Yorker, Deichmann, CCC, Stay Fit, 4F, Teilor, Douglas, Penti, Nala Cosmetics, Hype by Kiddo, Lensa, English Home, Ac&Co, Colin’s, Smyk All for Kids, Noriel, Mumuso, Optiblu, Helpnet, City Flowers, Fun Planet, Magic Casino, Superbet Premium Store, KFC, Dristor Kebab, Vibe Cafe, Uncle John, So Coffee, Pasticceria Flavian Dobre, Presto Restaurant, Noodle Pack, Bunătăți Ardelenești, Mesopotamia, All For Six, La Galleria, Inmedio, 5asec, Help Net, Nedelya, Orange, IQBox, Arsis Vodafone, Inmedio, Diris Optică Medicală, Pizza Bonita, Xpressions Beauty Salon, Esența Plant, Animax, precum și numeroase alte magazine importante de bunuri și servicii.

Hype by Kiddo - Povestea Hype by Kiddo a început în 2021 și este cel de-al treilea proiect al grupului Kiddo, activ în industria de entertainment din România încă din 2014. Conceptul HYPE a fost creat din dorința de a oferi o gamă diversă de activități și experiențe de active entertainment in completarea celor oferite de brandul Kiddo pentru intreaga familie dar și pentru adolescenți și adulți. În prezent, grupul Kiddo are patru locații de top în România, toate amplasate strategic în zone accesibile și populare. Acestea sunt Hype Arena si Hype Cube&Escape Romexpo, Kiddo ParkLake și Kiddo Băneasa. Colaborările cu designeri și experți din întreaga lume permit brandului să rămână în pas cu tendințele globale și să ofere vizitatorilor cele mai noi și mai atractive experiențe de entertainment. Peste 100.000 de familii au trecut pragul în fiecare din locațiile Kiddo pe an, în timp ce Hype by Kiddo a atras anual în jur de 300.000 de familii.

