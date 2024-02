Opera Națională București prezintă, pe 24 și 25 februarie, de la ora 18:30, premiera Callas – Oana Pellea de Terrence McNally, o producție originală, la intersecția dintre teatru și operă, ce explorează multiplele fațete ale personalității sopranei Maria Callas. Piesa lui Terrence McNally urmărește un masterclass susținut de divă la Juilliard School of Music din New York, în ultimii ani din viață. Traducerea, adaptarea și regia poartă semnătura lui Laurențiu Rusescu, iar direcția muzicală îi aparține dirijorului Daniel Jinga.

Formatul cursului devine pretextul unei descoperiri surprinzătoare. În timp ce le oferă indicații tehnice tinerilor aspiranți la o carieră în belcanto, Maria Callas se destăinuie și se autoanalizează. O face cu sinceritate dureroasă, explorând relația ambiguă cu celebritatea, cu așteptările nesfârșite ale publicului, cu compromisurile pe care le-a făcut de-a lungul carierei fulminante.

Fiecare student îi prilejuiește altă introspectie. Prin ochii naivei Sophie, Maria Callas își retrăiește propriile îndoieli și temeri din tinerețe. Sharon – cea ambițioasă – o determină să-și reevalueze standardele imposibile de perfecțiune. Iar tenorul Tony îi readuce aminte cum a iubit muzica mai presus de orice, înainte ca faima să devină o povară.

Interpretarea Oanei Pellea – de o remarcabilă complexitate dramatică și psihologică – surprinde toate nuanțele personalității Mariei Callas: riguroasă și exigentă în exprimarea artistică, dar și romantică, vulnerabilă și profund umană. Actrița româncă reușește performanța de a o interpreta pe diva elenă fără a o imita, de a-i readuce pe scenă aura legendară printr-o creație originală.

Publicul devine martorul unei autopsii emoționale, care disecă relația dintre artă și artist. O radiografie a succesului devenit captivitate, a perfecțiunii devenite obsesie. Prin confesiunile Mariei Callas, piesa chestionează cât de înaltă poate fi ascensiunea unui talentat interpret în numele artei muzicale. Și dacă prețul celebrității nu este cumva prea mare.

Nu ratați ocazia de a descoperi fațetele neștiute ale celei mai celebre soprane a secolului trecut, într-un magnetic one-woman show.

Bilete disponibile online pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete Operei Naționale București.

Producția este realizată în colaborare cu compania independentă WonderTheatre. Fondatorul WonderTheatre, Andrei Boncea, este de altfel la a doua întâlnire cu povestea legendarei soprane. În 2001 a participat în calitate de producător executiv la realizarea în România a producției internaționale Callas Forever în regia lui Franco Zeffirelli, cu Fanny Ardant și Jeremy Irons.

Designerul de costume al filmului, Alessandro Lai, semnează de asemenea costumul Oanei Pellea în Masterclass.

