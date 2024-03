Cu câteva zile înainte de deschiderea celei de-a doua ediții a festivalului Massif, Claptone personajul încă misterios aflat în spatele unei măști, DJ-ul care a făcut show-uri memorabile la răsărit, în cadrul festivalului Neversea sau la ceremonia oficială de deschidere a festivalului UNTOLD și-a lansat primul single din acest an, intitulat “Come With Me”, lansat cu Golden Recordings.

O producție echilibrată, un vocal perfect, groove și infuzie de house clasic, e destul de greu să nu dansezi în momentul în care o asculți. Cu label-ul Golden Recordings, producătorul german a oferit fanilor alte trei single-uri de succes: “The Big Easy”, “Flashdance” și “Euphoria”, piesă care a depășit 5 milioane de ascultări pe platforma Spotify.

Golden Recordings e un hub dedicat stilului house, în prezent ocupă locul 3 în clasamentul celor mai mari label-uri de muzică house, clasament întocmit de Beatport.

Claptone are în discografie și două albume cu vânzări record, “Charmer” (2015) și “Fantast“ (2018), în care sunt incluse super hit-urile “Heartbeat” și “Under The Moon”, piese la care a lucrat cu solistul Nathan Nicholson, dar și “The Music Got Me” și “In The Night”, unde pe linia de voce l-a cooptat pe Ben Duffy. “Cream”, “Good To You” și “No Eyes” (feat. JAW) sunt considerate cele mai mari producții deep house din istorie.

Cea mai frumoasă revenire a DJ-ului german în România va avea loc în perioada 14-17 martie 2024, în Poiana Brașov, la cea de-a doua ediție a festivalului Massif. Alături de el, Chase & Status, belgianul Netsky, Wilkinson, Dub FX feat. Woodnote, Mahmut Orhan, maestrul afro-tech Shimza, Gordo și Grigoré, vor ajunge la Massif în cele patru zile de festival.

Fanii festivalului pot descoperi lista completă a artiștilor, dar și detalii despre festivalul Massif 2024, pe https://bemassif.com sau pe pagina oficială de Instagram, https://www.instagram.com/bemassif/.

