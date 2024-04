Rave simfonic: Someone To Kiss Tonight - Dayana x Manse

Dayana este o cântăreață și compozitoare din Republica Moldova care reușește să îmbine cu succes diverse genuri muzicale cu fiecare lansare. Pasiunea pentru muzică a definit viața artistei încă din copilărie, când a început să își descopere propriul stil muzical. Dayana și-a început cariera muzicală ca artist independent, reușind să adune mii de ascultări pe toate platformele de streaming și colaborând cu unii dintre cei mai importanți DJ din estul Europei, precum UNKLFNKL, PHARAØH, Robert Cristian și Scott Rill. Emoția pe care Dayana o transmite în fiecare piesă este motivul pentru care fanii îi sprijină orice lansare. În 2023, artista a colaborat cu Camidoh, un artist în ascensiune pe scena Afropop, pentru piesa "Up For Love", cu bine-cunoscutul producător SICKOTOY, pentru piesa "Into The Light" și a lansat piesa "Need You", un adevărat imn Eurodance. Recent, artista s-a dedicat lansărilor în limba română, explorând prin versuri diverse stări omenești. Piese precum ,,Tată adevărat", ,,Aș mai vrea să fiu copil" sau ,,Trece viața" au stârnit mii, chiar milioane de reacții de la oamenii din online, datorită sincerității artistei și a sound-ului melodic. Piesele se regăsesc pe cel mai recent album al artistei - ,,Nostalgic".



Zece ani de perfecționare a abilităților de producție demonstrează cu adevărat că practica face perfecțiunea, cel puțin așa a fost cazul pentru talentatul Manse. În mijlocul anilor 20, DJ-ul suedez este un talent de primă mână care a urcat rapid în ierarhia industriei, devenind favoritul caselor de discuri Revealed și Armada. Manse – pe numele său real Michael Hansen – a avut întotdeauna ochii ațintiți asupra marelui premiu.

Primind recunoașterea industriei pentru remixul său neoficial, care a făcut furori pe ringurile de dans, al piesei "Roar" a lui Axwell & Ingrosso, care a fost recrutat de Hardwell pentru a fi difuzat în emisiunea sa radio globală Hardwell On Air, Manse a obținut rapid o lansare prin Revealed Recordings cu editul său "Escape", obținând difuzare internațională pe posturi colosale, inclusiv prestigiosul BBC Radio 1 din Marea Britanie. Aceste momente au semnalat o ascensiune inevitabilă în cariera lui Manse, când a fost invitat personal de Nicky Romero să remixeze piesa acestuia "Let Me Feel", urmat curând de un remix pentru Dash Berlin și de mult așteptata colaborare ("Stay With You") împreună cu Afrojack, care a avut premiera la Ultra Miami Music Festival. În 2023, Manse a fost invitat de OneRepublic & Gryffin să remixeze piesa lor „You Were Loved" pentru Interscope Records, ceea ce a dus la semnarea lui cu Warner Music.