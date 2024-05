Redefinirea ritmurilor de vară: clocks - rayn, cloudseven și MELINA

rayn, artist și producător austriac, se situează pe locul #10 în topul producătorilor cei mai ascultați din Austria, cu peste 2 milioane de ascultători lunar și 110 milioane de stream-uri pe Spotify. Cunoscut pentru piesele sale chill-house, rayn a atras atenția unor DJ-i de top precum Kygo și apare pe liste de redare importante pe Spotify, Apple Music, Amazon Music și Deezer. Este de asemenea un obișnuit al posturilor de radio din Austria și a participat la festivaluri mari precum Nature One din Germania și Amsterdam Dance Event 2023. Urmăriți-l pe rayn, deoarece continuă să facă valuri în industria muzicală.

Născută în Stuttgart, crescută în Dubai și acum rezidentă în Londra, MELINA este o artistă de soul-pop și compozitoare a cărei educație internațională îmbogățește muzica ei. S-a mutat la Londra în 2015 după ce a trăit în New York și a cântat în Austria și Germania. Cariera MELINEI a luat avânt cu debutul ei în "Crazy Without You" cu J-MOX și single-ul ei solo "Do It All For You", care a apărut pe diverse playlisturi Spotify 'New Music Friday' și a primit difuzări la radio în UK. Ultimele ei single-uri "Rush" și "24/7" au avut de asemenea succes, fiind incluse pe playlisturi precum 'New Pop Revolution'.

Inspirată de Christina Aguilera și Amy Winehouse, MELINA cucerește publicul cu versurile ei pasionale și vocea distinctivă. În prezent, colaborează cu producători din întreaga Europă și pregătește noi piese care vor fi lansate pe parcursul anului. MELINA are peste 2,5 milioane de ascultători lunar și 150 de milioane de stream-uri, marcând-o ca o stea în ascensiune în lumea muzicală.