Mindspace România anunță noua echipă feminină de management în timp ce compania continuă expansiunea globală

De curând, Mindspace a numit-o pe Odele Bishop în funcția de General Manager pentru România și Țările de Jos, după ce a ocupat rolul de Market Lead pentru Țările de Jos. La rândul ei, Odele a angajat-o pe Andreea Bîrlădeanu pentru a prelua funcția de City Lead în România.

Mindspace, operatorul global de spații de lucru flexibile, anunță o nouă echipă exclusiv feminină care se va ocupa de managementul operațiunilor din România, în contextul extinderii sale globale. Odele Bishop, General Manager pentru România și Țările de Jos, și Andreea Bîrlădeanu, City Lead România, vor continua să consolideze poziția Mindspace în București.

Cu o diplomă de licență în Managementul Industriei Hoteliere și peste 12 ani de experiență în diverse poziții în vânzări și managementul experienței , Odele s-a alăturat Mindspace în 2018. „Mi-am dat seama devreme că industria ospitalității va fi o parte integrală a carierei mele și, în ultima decadă, am beneficiat de multe oportunități care mi-au permis să-mi dezvolt abilitățile și perspectiva. Așadar, când am început să lucrez la Mindspace, am fost entuziasmată să văd cum se intersectează ospitalitatea cu spațiile de birouri și să adaug un alt nivel la ceea ce deja știam despre această industrie. Abia aștept să am un impact și mai mare asupra fericirii și bunăstării membrilor noștri și să îmbunătățesc în continuare experiența lor,” a declarat Odele Bishop.

Mindspace a deschis prima locație în România în decembrie 2018, în clădirea A din Globalworth Campus. În aprilie 2019, a urmat rapid a doua locație - Mindspace Victoriei - situată în Bucharest Tower Center. Comunitatea globală de peste 15.000 de membri a Mindspace beneficiază, pe lângă numeroase avantaje și beneficii, de o gamă variată de soluții de spații de lucru, de la birouri private la săli de ședințe boutique, zone de lounge și o multitudine de servicii. Prin servicii personalizate și o gamă variată de facilități, Mindspace răspunde nevoilor specifice și de flexibilitate ale companiilor.

Se alătură companiei și Andreea Bîrlădeanu, licențiată în Managementul Industriei Hoteliere de la University of Birmingham și cu 10 ani de experiență de lucru pentru companii precum Marriott, Booking.com și TEILOR. „Sunt foarte entuziasmată să conduc ambele locații din România, să ajut la dezvoltarea echipei și a eforturilor depuse, dar și să susțin afacerea, învățând de la toată lumea,” a declarat Andreea Bîrlădeanu. „Este foarte important pentru noi să creăm cea mai bună echipă de management posibilă, mai ales pentru piețele emergente precum România,” adaugă Andreea.

„ Compania se află într-un moment foarte bun acum, extinzându-se atât în Europa, cât și în Statele Unite, cu șapte locații noi care vor fi adăugate în portofoliu numai pe parcursul acestui an,” continuă Odele Bishop. „În regiunea CEE, Mindspace a deschis a doua locație în Varșovia, Mindspace Skyliner, în luna aprilie a acestui an. Spațiul se află în clădirea de birouri Skyliner cu 42 de etaje din Varșovia și oferă peste 600 de stații de lucru, distribuite pe 400 de metri pătrați de spațiu de birouri.”

