Rimmel prezintă: Oh My Gloss Plump, Volume on Demand Mascara & Glow Stick

Un gloss bun îți poate transforma întregul look. Ești de acord? Rimmel a lansat Oh My Gloss Plump, un luciu care promite buze voluminoase și ultra strălucitoare. Completează-ți look-ul cu mascara Scandal’Eyes Volume on Demand, acum și în două noi variante irezistibile. Și...nu uita de noul Glow Stick, un iluminator care promite o strălucire orbitoare. Say yes to the perfect summer look!

Adori buzele voluminoase, hidratate și strălucitoare? Oh My Gloss Plump a fost creat special să confere un efect de volum buzelor, hidratare intensă și luciu de durată. Pentru prima dată, Rimmel lansează un luciu de buze pentru volum infuzat cu un complex de 3 ingridiente: ulei de scorțișoară, camfor și ardei iute. Aceste ingrediente acționează asupra buzelor având proprietatea de a dilata vasele de sânge și de a îmbunătații circulația de la nivelul lor, pentru un un efect instantaneu de buze voluminoase. Mai mult, luciul de buze Oh My Gloss Pump conține și acid hialuronic care hidratează și catifelează buzele, contribuind în același timp și la umplerea acestora. Preț recomandat: 25,22 RON Alege culoarea preferată dintre cele 4 nuanțe atractive: de la luciul transparent cu particule strălucitoare (#800 Diamond Pop), la nuanțe de roz (#210 1999), vișiniu (#760 Bronze Sugar), până la nuanțe mai vibrante de mov (#820 Juicy Lucy). Cunoști deja mascara revoluționară Scandal'Eyes Volume On Demand. Formula și forma unică a periei îți permit să aplici mai multe straturi de mascara, pentru a creea volumul pe care ți-l dorești. Datorită formei conice a periei vei putea capta chiar și cea mai mica geană, fără prea mult efort, obținând gene bine definite și frumos conturate. Noutatea constă în extinderea gamei Scandal'Eyes Volume On Demand cu 2 variante - Brown Black și Waterproof Black. Preț recomandat: 33,11 RON Look-ul tău nu poate fi complet fără un glowy skin. Iluminatorul Glow Stick promite un boost instantaneu de strălucire dimensională, ce rezistă un timp îndelungat. Textura cremoasă a iluminatorului se blenduiește perfect pe piele pentru o strălucire care nu va trece neobservată, iar pigmenții de culoare permit o aplicare buildable, în funcție de rezultatul pe care ți-l dorești – delicat, potrivit pentru zi, sau intens, perfect pentru festivaluri și petreceri. Nuanțe disponibile: #001 Bubbly & #002 Bold. Preț recomandat: 39,91 RON