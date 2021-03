TEZYO lansează colecția de Primavară - Vară 2021 și noua campanie de comunicare Ready. Free your style

Pornind de la manifestul lansat anul trecut prin intermediul platformei de comunicare The Real You, TEZYO continuă în aceeași direcție și în acest sezon, marcând colecția de primăvară - vară 2021 printr-un nou concept: Ready. Free your style.

2020 a fost anul adaptării la un context cu totul diferit față de realitatea cu care eram obișnuiți și renunțarea la multe dintre obiceiurile care erau parte din viața noastră de zi cu zi. Ieșirile cu prietenii în oraș, mersul la birou, participarea la evenimente sau plecarea în vacanțe, aspecte normale ale vieților noastre au fost puse pe pauză. Ready. Free your style vorbește despre revenirea treptată la normalitate, care se exprimă prin pasiunea fiecăruia dintre noi pentru trenduri, pantofi și accesorii, pentru stil și, în general, pentru toate momentele care ne-au lipsit atât de mult și pe care suntem dornici sa le retrăim. Deși contextul anului 2020 a însemnat amânarea anumitor planuri, dorința oamenilor de a-și pune în valoare stilul nu a dispărut, iar acesta e un moment bun pentru reluarea obiceiurilor care ne-au lipsit, dar și pentru a descoperi noi pasiuni. De aceea, TEZYO te invită în acest sezon să îți achiziționezi pantofii sport și casual potriviți stilului tău, pe care îi poți purta fie în timpul unor sesiuni de antrenament în aer liber, fie atunci când ieși la o terasă sau când pleci într-un city break. În sezonul primăvară - vară 2021, TEZYO propune consumatorilor diversitate din punct de vedere stilistic și cromatic, venind astfel în întâmpinarea multiplelor nevoi ale fiecăruia dintre noi. Noua colecție are în focus trei elemente importante: confort, calitate și utilitate. Modelele cu inserții și culori îndrăznețe, platforme cool și imprimeuri curajoase sunt perfecte pentru a da startul acestei primăveri. Selecția de pantofi de la branduri îndrăgite acoperă o gamă amplă de stiluri și modele. Printre brandurile care se regăsesc în noua colecție se află, GRYXX, Skechers, NIKE, Pepe Jeans, Otter, Le Coq Sportif, Epica, Le Colonel, New Balance. Bradul GRYXX vine în întâmpinarea clienților cu o selecție de pantofi sport ceva mai îndrăzneți și nonconformiști, ideali pentru cei care își doresc să iasă în evidență prin alegerile stilistice. În același timp, NIKE propune o selecție de modele clasice, într-o paletă extinsă de nuanțe și culori, precum: alb, negru, albastru deschis, nude, roz pal. Pepe Jeans dă tonul primăverii prin modelele de pantofi sport cu platformă clasică și surprinde prin mixul de texturi și accente de culoare, reușind astfel să creeze dinamism și să ofere o opțiune viabilă pentru cei care simt nevoia de a da refresh ținutelor de primăvară. TEZYO vei regăsi o gamă extinsă de modele, materiale, texturi și culori perfecte pentru activitățile pe care ți le-ai propus să le realizezi în perioada următoare. Atât selecția de pantofi sport destinată femeilor, cât și cea pentru bărbați sunt puternic influențate de noile tendințe ale acestui sezon. Culorile vibrante precum roșu, mov sau albastru se îmbină perfect cu nuanțele pastelate, iar mixul de modele clasice cu modele îndrăznețe asigură diversitatea stilistică a colecției. Astfel că, indiferent de stilul pe care dorești să îl adopți, în noua colecție de lavei regăsi o gamă extinsă de modele, materiale, texturi și culori perfecte pentru activitățile pe care ți le-ai propus să le realizezi în perioada următoare. Despre TEZYO Magazinul multibrand TEZYO oferă o selecție de branduri internaționale, precum Geox, Image, Epica, Aldo, Clarks, Otter, Le Colonel, Camper, The Flexx, Gryxx, Pepe Jeans, Ara, Converse, Gabor, Adidas, Skechers, New Balance, Nike, Hugo Boss, Le Coq Sportif, Bugatti, Armani, Emu, Ugg, Liu Jo, Kat Maconie. În România, TEZYO este parte a grupului Otter Distribution și este prezent în toate locațiile cheie din marile orașe, în marile centre comerciale, înglobând 34 magazine multibrand în România. Local, acestea se găsesc în cele mai importante complexe comerciale din țară: București (Băneasa Shopping City, Plaza Romania, Mall Vitan, AFI Palace Cotroceni, Promenada, Mega Mall, Park Lake, Sun Plaza, Feeria Baneasa), Iași (Palas Shopping Mall), Constanța (City Park Mall, VIVO, Tom), Timișoara (Shopping City și Iulius Mall), Baia Mare (Vivo!), Brașov (Afi Brasov si Coresi Shopping Resort), Bacău (Arena Mall), Cluj Napoca (Iulius Mall și VIVO), Galați (Shopping City), Pitești (VIVO Pitești Shopping Center), Ploiești (Ploiești Shopping City), Suceava (Shopping City), Arad (Atrium Center), Brăila (Tezyo), Craiova (Electroputere Parc), Focșani (Focsani Mall), Oradea (Tezyo), Râmnicu Vâlcea (River Plaza), Satu Mare (Shopping City), Sibiu (Shopping City), Târgu Mureș (Promenada). Pentru mai multe informații, accesați http://www.tezyo.ro/, https://www.facebook.com/tezyoshoes/ sau https://www.instagram.com/tezyo_shoes/