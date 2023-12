La Lefties, moda devine o reflecție a stilului de viață, a personalității și atitudinii. De la ultimele tendințe la linii clasice reinventate, Lefties Lifestyle oferă diverse colecții accesibile pentru întreaga familie.

Începând cu luna octombrie, Lefties este în România, cu primul Digital Store deschis la Craiova și magazinul online www.lefties.com. În Lefties Digital Store din centrul comercial Promenada Craiova, moda, combinată cu distractia și tehnologia se întind pe 4300 de mp, unde clientii vor gasi o multitudine de colecții și ultimele tendințe de fashion pentru întreaga familie - femei, bărbați, fete, băieți și bebeluși, la cele mai accesibile prețuri.

Însă nu doar locuitorii Craiovei se vor putea bucura de noutățile și tendințele Lefties, ci orice român care dorește să facă cumpărături fără să părăsească confortul propriei case, comandând direct pe www.lefties.com sau prin aplicația oficială Lefties.

Lefties Lifestyle: Colecțiile pe care le așteptai

La Lefties, moda devine o reflecție a stilului de viață, a personalității și atitudinii. De la ultimele tendințe la linii clasice reinventate, Lefties Lifestyle oferă diverse colecții accesibile pentru întreaga familie.

Iar cum venirea sărbătorilor vizează întotdeauna reîmprospătarea garderobei, trebuie să știi că Lefties a venit în România cu o mulțime de surprize pentru toată lumea, de la cel mai mic la cel mai mare, prin colecțiilecomplexe, ce devin o reflecție a stilului de viață. Toate acestea la cele mai accesibile prețuri! Fii gata să descoperi produsele pentru femei, bărbați, bebeluși, copii și adolescenți, în magazinul fizic din Craiova sau online, pe lefties.com sau prin aplicația oficială Lefties.

Tendințele internaționale de fashion se regăsesc în toate liniile dedicate doamnelor, de la Back to Office, la Maternity sau cea de lenjerie. Recompune-ți garderoba cu piese esențiale din linia Woman, completate perfect de piesele sofisticate din colecția Tailoring, în care accentul cade pe eleganța clasică.

Pentru outfiturile de birou, te poți baza pe articolele Back to Office, în care vei descoperi item- uri speciale, cum ar fi cămășile din poplin cu fundă, rochiile midi sau puloverele cu mâneci canelate, paltoane superbe din lână cu guler supradimensionat, dar și o selecție generoasă de încălțăminte la modă.

Un must-see este colecția Denim on Denim, în care vei regăsi toate tendințele care vizează materialul-vedetă, de la accentele cargo, la black coated denim, sau colecția Lefties Seamless, care cuprinde piese extra-confortabile fără cusături, ce pun accentul pe liniile siluetei tale, asemenea celor din colecția Perfect Fit.

Iar dacă ești interesat de cele mai cool trenduri, Lefties Now este colecția în care vei descoperi articolele de inspirație Y2K, cu animal print, cut-outs sau materiale extravagante, cum ar

fi plasa, texturile cu aspect de piele sau cu efect metalizat. Cum detaliile fac întotdeauna diferența, ai grijă să arunci un ochi și în zona accesoriilor, unde vei descoperi genți, bijuterii, accesorii pentru păr sau alte obiecte gata să-ți completeze fiecare look.

One for all

Lefties este pentru toată lumea, așa că bucură-i pe toți cei dragi cu piesele care se potrivesc fiecărei personalități - de la adolescenții rebeli, prin colecția Teen, în care vei găsi obiecte precum hanoracele oversized pentru fete și pentru băieți, la piese vestimentare rafinate pentru partenerul tău, dar și adorabile piese pentru nou-născuți. De asemenea, trebuie să menționăm noile colaborări ale mărcii cu branduri sportive renumite, precum Hummel și Umbro. Iar dacă ești în căutarea cadoului perfect, explorează secțiunea Stationery, unde vei găsi o colecție de papetărie care aduce în prim-plan o lume întreagă de culori și design-uri care stimulează creativitatea și inspirația fiecărei persoane. Pentru acea prietenă pasionată de make-up, află că Lefties a adus în România

și colecțiile de cosmetice, în care găsești produse cu pigmenți speciali, produse pentru ten, buze sau unghii, dar și o gamă largă de pensule, accesorii de curățarea a acestora și truse de travel. Și pentru că suntem în cel mai frumos și cozy moment al anului, descoperă fascinantul Christmas store chiar în meniul principal de pe lefties.com!

Este timpul pentru o sesiune de shopping imersivă și complet digitalizată

Lefties Digital Store oferă o experiență de shopping integrat, punând la dispoziția clienților cele mai noi tehnologii. Printre acestea se numără casele Easy Pay – cu cel mai recent standard mondial în sistemele automatizate de plată, cabinele de probă inteligente, Turnomatic - un sistem automat care controlează fluxul de acces la casele Easy Pay sau cele mai recente ecrane LED

Pe de cealaltă parte, noul Lefties Digital Store Craiova încorporează sistemul inovator de retur al hainelor din cabinele de proba, reducând astfel timpii de așteptare. Cu acest nou sistem, clienții pot accesa direct cabinele de proba, dacă majoritatea acestora sunt disponibile. De asemenea, beneficiaza de un carusel de returnare pe care clientul îl poate folosi pentru a plasa hainele pe care nu dorește să le cumpere. Acest carusel este conectat cu zona de depozitare, unde personalul magazinului va primi aceste articole de îmbrăcăminte, pentru a le rearanja ulterior pe rafturi.

Aceste noi funcții sunt combinate cu servicii experiențiale, care reinterpretează conceptele de shopping tradițional, aducându-le într-o altă dimensiune. Printre ele se numără serviciul de personalizare a articolelor de îmbrăcăminte, jocurile arcade, cabina antifonată de muzică, zona de chill, case automate pentru retururi, lockerele pentru preluarea instantă a comenzilor online sau stații de colectare pentru articole de îmbrăcăminte donate, toate acestea pentru a face experiența de shopping a clienților mai ușoară și totodată, inedită.

În noul Lefties Digital Store Craiova vei găsi propuneri de modă pentru toate gusturile și vârstele, accesorii și colecții speciale și o experiență digitalizată inedită, care va face din sesiunile de shopping adevărate ieșiri de relaxare și distracție împreună cu cei dragi.

