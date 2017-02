Va mai amintiti de rujurile cu flori naturale despre care va povesteam in urma cu cateva luni? Kailijumei, o companie din China, a introdus pe piata un ruj incredibil care a fost vandut imediat. Acesta contine flori reale si foite de aur si este usor transparent.

Ei bine, acum compania Winky Lux lanseaza propria linie de balsamuri de buze cu flori... si, ghiciti ce?! Arata incredibil!

foto: ohheytherese, Instagram

Fiecare balsam contine crizanteme naturale in interior, iar formula rujului reactioneaza cu nivelul ph-ului pielii tale pentru a crea nuante unice de ruj roz.

Rujurile care isi schimba nuanta nu sunt un concept nou. Potrivit Into The Gloss, compania Tangee a creat rujuri care isi schimba culoarea inca din anul 1920, in timp ce Avon a vandut aceste rujuri magice incepand cu anul 1970. Ingredientul care permite acestor rujuri sa isi schimbe culoarea este CI 45410, cunoscut si sub numele de Rosu 27 - acesta este transparent, insa reactioneaza cu umiditatea si nivelul pH-ului buzelor pentru a isi regla culoarea.

Este, de asemenea, interesant de remarcat faptul ca aceste rujuri au nuante diferite la fiecare persoana din cauza buzelor naturale si a pigmentarii pielii.

Un ruj Winky Lux se va vinde pe piata pentru 12 dolari.

foto: bwitch17 , Instagram