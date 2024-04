Serialul FEUD: Capote Vs. Lebedele este disponibil acum pe Disney+

„FEUD: Capote Vs. Lebedele” de la Studiourile FX , a doua parte a premiatei antologii a lui Ryan Murphy, este disponibilă acum pe Disney+.

Glamour, vanitate, trădare și răzbunare - telespectatorii Disney+ se pot cufunda în lumea elitei newyorkeze de odinioară.

Plin de emoție și farmec, serialul "Feud: Capote Vs. Lebedele" oferă o mostră din viața de zi cu zi a elitei de altădată și o perspectivă asupra regulilor adesea stricte din înalta societate. Producția de opt episoade se bazează pe bestsellerul „Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era ” de Laurence Leamer.

Celebrul scriitor Truman Capote (Tom Hollander) s-a înconjurat de o ghirlandă de femei bogate, sociabile și pline de farmec care au definit o epocă apusă a înaltei societăți a New York-ului. Din acest grup de femei distinse și frumoase pe care le-a numit "lebede" faceau parte: Barbara "Babe" Paley (Naomi Watts), Slim Keith (Diane Lane), C.Z. Guest (Chloë Sevigny) și Lee Radziwill (Calista Flockhart). Captivat de mediul lor, Capote s-a strecurat în viețile lor, devenindu-le prieten și confident, pentru ca în cele din urmă să le trădeze scriind o ficțiune prea puțin voalată despre viețile lor și expunându-le astfel cele mai intime secrete. Când un fragment din cartea Answered Prayers (Rugăciuni ascultate), pe care Capote o dorea o opera fundamentală, a fost publicat în Esquire, lebedele interpretează gestul lui ca o trădare, lucru care duce la alungarea definitivă a scriitorului din cercurile înaltei societăți pe care le iubea atât de mult. Noua realitate îl aruncă pe acesta într-o spirală de autodistrugere din care nu și-a mai revenit niciodată.

Serialul îi are în distribuție și pe Demi Moore în rolul lui Ann "Bang-Bang" Woodward, pe Molly Ringwald în rolul lui Joanne Carson, pe Treat Williams în rolul lui Bill Paley, pe Joe Mantello în rolul lui Jack Dunphy și pe Russell Tovey în rolul lui John O'Shea.

După un scenariu de Jon Robin Baitz, "FEUD: Capote Vs. Lebedele" a fost regizat de Gus Van Sant, Max Winkler și Jennifer Lynch. Serialul îi are ca producători executivi pe Ryan Murphy, Alexis Martin Woodall, Baitz, Van Sant, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Naomi Watts, Eric Kovtun și Scott Robertson. Este produs de 20th Television.

Datorită funcției de control parental, Disney+ rămâne o experiență de vizionare adecvată pentru toți membrii familiei. Abonații pot stabili limite de acces la conținut pentru adulți și pot crea profiluri protejate prin PIN, alături de profilurile deja existente pentru copii.

