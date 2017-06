Intre ceea ce ti se intampla si modul in care raspunzi exista un spatiu. In acest spatiu este puterea ta de a alege raspunsul tau. In raspunsul tau se afla cresterea si libertatea ta.

Exista o minciuna foarte mare pe care ne-o spunem atunci cand suntem stresati. Ne facem sa ne simtim pierduti, infricosati si nemultumiti, ca si cum sufletul nostru ar fi fost luat si facut bucati si apoi pus inapoi la loc in corpul nostru. Ca si cum ne-am indrepta direct catre un uragan. Mintea noastra creeaza scenarii, se umple de imagini, cuvinte si momente infricosatoare cu privire la cauza si persoana care este de vina pentru durerea noastra nedorita.

Suna familiar? Daca da, nu esti singura. Esti normala. Acesta este modul in care oamenii raspund la stres.

Asadar, care este marea minciuna?

Marea minciuna este ca nu avem control asupra raspunsului nostru la stres. De fapt, noi suntem cei care ne mintim cu privire la acest lucru. Avem... si avem foarte mult control.Ia-ti o pauza de 2 minute si incearca acesti 4 pasi foarte simpli.

1. Spune-ti "STOP"

Iti mai amintesti de jocul pe care il jucai cand erai mica si cand "inghetai" brusc in momentul in care cineva se apropia de tine. Fa asta acum. Spune "STOP" si blocheaza-ti partile corpului, emotiile si procesele gandirii. Gandeste-te la tine ca la un personaj de desene animate care a fost lovit cu un pistol care paralizeaza.

2. Focalizeaza-ti atentia asupra degetului aratator

(Treci la acest punct daca intampini dificultati la primul pas)

De la 20 la 60 de secunde incearca sa iti concentrezi atentia pe partea din spate a degetului aratator. Lasa-ti mintea si corpul sa fie consumate de aceasta. Adu degetul mai aproape de tine. Studiaza-i niturile, crestele si acele linii mici de amprente. Daca mediul in care te afli este zgomotos, lasa sunetele din jurul tau sa fie doar zgomote de fundal.