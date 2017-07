Nutritionistii atrag atentia ca cea mai buna strategie este aceea de a urma un regim alimentar sanatos, bazat pe fructe, legume si cereale integrale. Incercati sa obtineti cat mai multe proteine din surse vegetale, din peste si grasimi sanatoase, cum ar fi uleiul de masline sau de canola, feriti-va pe cat posibil de grasimile saturate.

In aceasta schema generala, anumite alimente sunt deosebit de bogate in componente sanatoase, cum ar fi acizii grasi omega-3, complexul de vitamine B si antioxidanti, care sunt cunoscute pentru contributia lor in sanatatea creierului. Prin incorporarea multora dintre acestea intr-o dieta sanatoasa in mod regulat, se poate imbunatati starea de sanatate a creierului, lucru care s-ar putea traduce intr-o mai buna manifestare a functiei mentale. Cercetarile de ultima ora arata faptul ca cele mai bune alimente pentru creier sunt aceleasi care ajuta la sanatatea inimii si a vaselor de sange.

Dintre legumele cu frunze verzi sunt foarte bune varza, spanacul si brocolli, bogate in vitamina K, luteina, acid folic si beta-caroten.

foto interior si prima pagina: Nataliya Arzamasova, Shutterstock