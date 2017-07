In secolul individualismului, consumerismului si tehnologiei, nu prea mai e loc de intelegere si toleranta. Tot mai putine persoane stapanesc natural empatia, insa multi dintre noi au nevoie sa „lucreze” constant pentru a si-o dezvolta.

Iata aici cateva sugestii din bestsellerul recent al doctorului Roman Krznaric, din Marea Britanie, ”Empathy: Why It Matters, and How to Get It”. Concluzia e clara: dezvolta-ti in permanenta abilitatile de comunicare pentru a-ti imbunatati relatiile cu cei din jur!

Abilitati de comunicare: modalitati prin care devii mai tolerant

Daca ai pentru o secunda impresia ca esti singura care are probleme, te inseli amarnic. O bariera in calea empatiei o reprezinta prejudecatile, mai ales cele legate de rasa sau educatie.

foto interior si prima pagina: pink panda, Shutterstock