O "samanta" mica de indoiala se poate dezvolta intr-o "padure" deasa de anxietate care, de cele mai multe ori, te face sa te simti ca fiind pierduta de realitate. Acest sentiment poate persista o lunga perioada de timp, afectand nu doar viata personala, ci si pe cea profesionala.

In aceste perioade este extrem de important sa ne gandim la noi si sa incercam sa ne controlam emotiile. Potrivit theheartysoul, creierul este un organ incredibil de adaptabil. Modificarile comportamentale (chiar si cele mici) au capacitatea de a reduce semnificativ ingrijorarea si de a ne ajuta sa ne intoarcem la viata noastra obisnuita.

In cazul in care vrei sa stii cum sa iti antrenezi mintea, iata trei practici extraordinar de simple, insa eficiente, pe care le poti implementa in viata ta pentru a scapa de anxietate si de stres.

1. Noteaza-ti ingrijorarile

Este foarte simplu. Tine un jurnal. Punerea ingrijorarilor in cuvinte transforma norul amenintator de indoiala intr-o problema tangibila cu solutii potentiale. Scriind ceea ce te deranjeaza in cuvinte concrete esti mai bine pregatita sa intelegi problema si sa cauti resurse pentru a o rezolva si a o depasi.

2. Nu uita sa meditezi

Aceasta practiva iti va permite sa iti evaluezi nesiguranta si sa combati gandurile negre. Ea iti elibereaza, de asemenea, mintea de la idei toxice, oferind usurare sufletului.

Maestrii zen ne recomanda meditatia. Mediteaza. Mediteaza. Si iar mediteaza.

Meditatia are capacitati profunde de vindecare. Numeroase studii stiintifice au confirmat faptul ca simpla actiune de inchidere a ochilor si de ascultare a respiratiei tale imbunatateste functia cognitiva si stabilitatea mentala.

Cand te simti coplesita de lista de sarcini sau esti nelinistita, gaseste-ti timp pentru a medita. Ai nevoie doar de un spatiu linistit. Chiar si o sesiune scurta de doar doua minute te va ajuta sa te simti mai relaxata, optimista si zen.

3. Transforma stresul in exercitiu

Exercitiile fizice iti permit sa iti asumi dreptul de proprietate si de control asupra corpului. Acest sentiment de agitatie determina sentimentul de auto-evaluare si de transformare care ajuta la reducerea stresului general.

Medicii prescriu deseori exercitii de aerobic regulat pentru cei care sufera de anxietate si depresie deoarece s-a demonstrat ca acestea reduc nivelurile hormonilor de stres ai organismului, cum ar fi adrenalina. De asemenea, stimuleaza producerea de endorfine.

Este normal ca in fata situatiilor stresante in viata sa iti faci griji. Ceea ce este important este sa nu te lasi consumata de aceste sentimente de anxietate, de indoieli si de ingrijorare. Aceste practici simple sunt foarte usor de pus in aplicare si sunt incredibil de eficiente. Incearca-le data viitoare cand simti ca esti intr-o situatie dificila.