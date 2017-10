Da PLAY acestei melodii si permite-i sufletului tau sa ia o pauza.

Sunt zile in care pur si simplu simt ca nu mai poti duce. Ca sunt prea multe taskuri pe care trebuie sa le rezolvi, iar timpul nu este tocmai de partea ta, cand problemele par ca te acapareaza si nu mai vezi luminita de la capatul tunelului, cand relatia cu cei din jurul tau se raceste, cand incerci sa mergi mai departe insa dai doar de obstacole. Da, stiu. In astfel de zile supraaglomerate nu mai ai chef de nimeni si de nimic.

foto interior si prima pagina: Jozef Klopacka Shutterstock

Recent am dat peste aceasta melodie minunata; este o piesa de 3 ore care are pe fundal unele dintre cele mai frumoase peisaje ale naturii. Exista doua variante in care te poti bucura de beneficiile acestei piese: fie o asculti in timp ce te ocupi de taskurile obisnuite sau te relaxezi/ meditezi, fie o asculti in timp ce urmaresti clipul. Cadrele video care ruleaza in timpul melodiei sunt atat de bine filmate incat simti ca esti acolo si ca faci parte din acel moment de vis.

In doar doua zile de la postare, clipul are peste 80.000 de vizualizari pe Youtube si a strans numeroase comentarii ale oamenilor din lumea intreaga; majoritatea spune ca aceasta este una dintre cele mai relaxante melodii ascultate vreodata si ca reuseste sa te scape de stres si sa iti calmeze mintea agitata.

"Este precum viata dupa moarte, spiritul nostru calatoreste in jurul pamantului, vazand toata natura si imbratisand toata frumusetea sa inainte de a pleca definitiv catre ceruri." - comenteaza un utilizator Youtube.

foto prima pagina: captura Youtube