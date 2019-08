De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 19-25 august?

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie sa iti lasi destinul in mainile Universului

Poate ca uneori tot ce iti ramane este sa faci un pas in spate si sa permiti Universului sa preia controlul. El stie mai bine de ce ai nevoie. Tine cont de aceste lucruri in urmatoarea perioada. De data aceasta alege sa ai incredere in el, va fi bine, trebuie doar sa ai putina rabdare.

Taur - Ai nevoie de iubire

In aceasta saptamana partenerul de cuplu este destul de ocupat cu problemele profesionale si nu are timp de nimic. Il intelegi foarte bine si ii oferi spatiul de care are nevoie pentru a isi rezolva lucrurile. Intre timp, incearca sa lucrezi putin la relatia cu tine insati.

Gemeni - Ai nevoie de rabdare

Treci printr- o perioada a schimbarilor si trebuie sa inveti sa ai putina rabdare. Lucrurile potrivite pentru tine nu vin atunci cand iti doresti tu sa vina, ci cand sufletul tau este pregatit sa le primeasca. Pe plan personal, astrele iti recomanda sa fii mai atenta la relatia pe care o ai cu oamenii dragi din viata ta.

Rac - Ai nevoie de suport moral

Treci printr-o perioada destul de dificila in ceea ce priveste viata profesionala; ai multe lucruri de rezolvat pentru un proiect destul de important si ai nevoie nu doar de timp si de rabdare, ci si de sprijinul partenerului de cuplu. Din fericire, acesta iti este alaturi si te sustine neconditionat.