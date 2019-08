De ce are nevoie fiecare semn zodiacal in saptamana 26 august - 1 septembrie?

Cum va fi următoarea perioadă pentru tine și de ce ai nevoie de la astre îți spunem în cele ce urmează.

Spune-mi ce zodie ești ca să îți spun de ce ai nevoie în această săptămână.

Berbec - Ai nevoie de intelegere din partea partenerului

Aceasta saptamana este dedicata vietii profesionale; urmeaza cateva proiecte noi si interesante si trebuie sa iti indrepti intreaga atentie acestora astfel incat lucrurile sa iasa fix asa cum iti doresti. Din acest motiv ai nevoie de intelegere si libertate din partea persoanei iubite.

Taur - Ai nevoie de curaj

Cum ar fi daca ti-as spune ca in aceasta perioada tu singura iti determini viitorul? Astrele iti scot in cale numeroase oportunitati extrem de frumoase care te vor ajuta sa te dezvolti pe plan profesional. Trebuie doar sa ai curaj si sa faci schimbarile pe care le consideri necesare pentru tine.

Gemeni - Ai nevoie de mai multa incredere in tine

In aceasta saptamana esti concentrata asupra vietii profesionale, unde apar o serie de schimbari destul de interesante care te vor scoate din zona de confort. Este o perioada noua si frumoasa, in care ai ocazia sa inveti lucruri frumoase. Ai incredere in tine, esti pe drumul cel bun.

Rac - Ai nevoie sa mergi mai departe

Astrele te sfatuiesc sa inchizi o data pentru totdeauna usa trecutului si sa mergi mai departe. Sa ai incredere ca totul va fi bine, sa te concentrezi pe prezent, sa traiesti clipa si sa faci tot posibilul sa iti implinesti visurile pe care le ai pentru viitor. Oamenii din jur iti dau sfaturi foarte bune.