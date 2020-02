4 Semne ca iti faci singura viata mai grea si cum sa iti schimbi obiceiurile

Schimba-ti atitudinea ca sa iti schimbi viata. Puterea este in mainile tale.

1. Nu renunti la suferinta si nici la trecut

Incepi sa folosesti scuze pentru a iti justifica situatia. Acesta este un ciclu vicios care duce la o viata profund nesatisfacatoare - un mod de a gandi care, in cele din urma, aduce regrete imense mult prea tarziu.

Ce ai de facut: Uita trecutul. Uita ce nu poti schimba. Astazi este prima zi din restul vietii tale. Din acest moment, sa nu mai existe scuze, nici explicatii, nici suferinta. Incepe de unde esti acum si elibereaza-te de toata durerea pe care inca o ai in sufletul tau.

2. Esti in competitie cu toata lumea din jur

De ce concurezi cu alte persoane? De ce sa fii atenta la modul in care isi traiesc altii viata? Tu nu esti in competitie cu nimeni.

Ce ai de facut: In loc sa concurezi impotriva celorlalti, lucreaza mai degraba la tine insati. Concureaza cu o versiune anterioara a ta si vei deveni mai buna. Intentioneaza sa depasesti trecutul si nu alti oameni.

3. Continui cu minciunile...

... si nu ii minti doar pe cei din jurul tau, ci si pe tine insati.

Care este cea mai buna parte din a spune adevarul? Faptul ca nu trebuie sa tii minte tot ce ai spus. Ai nevoie de atentie, grija si intretinere constanta pentru a ascunde realitatea in spatele unei minciuni. Poate ca adevarul este dificil, greu de gestionat, insa te va elibera intotdeauna.

Ce ai de facut: Nu iti mai ocupa mintea cu minciuni. Nu iti mai ocupa sufletul cu ganduri inexistente. Invata sa fii sincera cu oamenii din jur si cu tine insati.

4. Ai alte asteptari de la viata

Viata nu va fi niciodata in conformitate cu asteptarile tale, cu exceptia cazului in care asteptarile tale sunt pur si simplu legate de momentul in care imbratisezi viata pe masura ce treci prin ea si profiti de fiecare clipa la maxim.

Ce ai de facut: Renunta la modul in care crezi ca viata ar trebui sa fie. Cea mai frumoasa parte a acestei practici este revenirea la sentimentul pasnic de a fi si de a lucra cu ceea ce iti este disponibil in acest moment. Imbratiseaza surprizele vietii. Zambeste si bucura-te de fiecare clipa.

